我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園機場第三航廈北廊廳預計明天起試營運，交通部次長林國顯今（30）日在臉書表示，北廊廳將新增北側8個大型登機門，可以增加桃機1年580萬人次的服務能量。林國顯在臉書指出，興建了好幾年的桃園國際機場第3航廈北登機廊廳明日12月1日終於開始要邁入試營運。林國顯指出，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機1年580萬人次的服務能量，未來整體第三航廈可以1年新增4500萬人次，讓機場的能量及服務水準大幅提升超過1年8000萬人次。林國顯表示，由國際知名設計師羅傑斯（RichardRogers）團隊設計的空間與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，目前知名咖啡品牌及餐飲店都已經進駐，希望帶給旅客嶄新體驗。北登機廊廳的出發層（3樓）與抵達層（4樓）均設有雙向電動走道，旅客從第二航廈至最遠登機口僅需15分鐘，也備有愛心接駁車供行動不便旅客使用，但因第三航廈主體尚未完工，因此北廊廳旅客需先在第二航廈完成報到與通關；自北登機廊廳下機的旅客，也要到第二航廈提取行李。根據機場公司規劃，三航分三階段啟用，北登機廊廳預計2025年中啟用，如今拖到2025年年底，另外，航廈主體2027年下半年啟用，南登機廊廳2027年下半年啟用，分配北廊廳為華航、星宇航空，南廊廳為長榮航空。