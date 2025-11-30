我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《綜藝大集合》主持群包括胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如，一起拿下亞洲電視大獎最佳綜藝節目主持人獎。（圖／民視提供）

▲胡瓜（右）與董至成（左）在《綜藝大集合》示範遊戲，表現非常不理想，胡瓜感到頗為挫折。（圖／民視提供）

▲胡瓜在《綜藝大集合》每集都要在民眾面前玩遊戲，認為節目的爆笑火花，也要感謝這些參與錄製的民眾。（圖／民視提供）

胡瓜之前才因為在《綜藝大集合》示範遊戲時，疑似碰觸到籃籃的胸部遭圍剿，製作單位特別發聲明致歉、電視台也決定剪掉畫面後。而他與阿翔、籃籃、郭忠祐、賴慧如一起在「亞洲電視大獎」獲得最佳綜藝節目主持人獎，開心表示這是世界級的肯定，感謝辛苦的製作團隊，沒想到就在示範新遊戲時，他又相當落漆，甚至自暴自棄到直呼：「算了。」《綜藝大集合》勇奪「亞洲電視大獎」最佳綜藝節目主持人獎，胡瓜率領阿翔、籃籃、郭忠祐與賴慧如一起獲獎，證明他的老薑功力不減，還能把新秀撐起來，撇開之前的爭議不提，確實為節目做出很大的貢獻。他也提到每次外景都風吹日曬雨淋，推崇全台各地鄉親有如「隱形主持人」，有他們的參與，才能有爆笑的火花。而《綜藝大集合》日前來到桃園中壢的仁海宮，推出全新的單元「搖滾人生錦標賽」，鼓勵當地的長者可以多多手眼併用，總共有3個單元來讓媽媽們挑戰，今年66歲的胡瓜也首先下來與董至成合作一起示範，結果兩個人示範得東倒西歪，尤其是第3關的「溜溜球分海」，胡瓜一顆球都沒有成功過，董至成自己也玩得亂七八糟。賴慧如提議不如兩人合作，一人顧一邊就好，胡瓜不禁懷疑自己：「我們有這麼癡呆嗎？」直到球開始滾下來，他和董至成即使合作還是一顆球都沒有成功，最後自暴自棄嘆道：「算了算了。」在場所有人看了大爆笑。接著換媽媽們上場，看著她們有條不紊的玩遊戲，讓大家都瞪大眼睛，雖然她們已經70幾歲了，但手眼協調相當厲害，最後冠軍也是由當地媽媽拿下，令胡瓜與董至成更是哭笑不得，都嚷著要回去好好訓練自己的手眼協調了。