▲世界盃資格賽首戰不敵日本後，「台灣隊長」陳盈駿在訓練後受訪時坦言，日本的團隊作戰堪稱完美，不過中華隊已經重新檢討並積極調整，而作為老大哥，他也自認有責任在困難時刻「站出來」。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

▲前鋒譚傑龍替補進12人名單。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

日期 對手 地點 2025/11/28 日本 日本 2025/12/01 日本 台灣 2026/02/26 韓國 台灣 2026/03/01 中國 台灣 2026/07/03 韓國 南韓 2026/07/06 中國 中國

▲世界盃資格賽上一戰砍下20分的渡邊雄太今（30）日受訪時談到對台灣的印象直言：「我很喜歡當初來台灣的經驗，也很喜歡這裡的球迷，他們真的很熱愛籃球。所以能再回來、並且能再次在這裡比賽，我非常期待。」（圖／記者陳昱慈攝）

阿巴西在首戰上半場就拉傷左大腿，賽後傷勢腫脹明顯。林秉聖首戰僅上場4分24秒，此役也遭到割愛，改由關達祐與譚傑龍補進名單

序號 姓名 英文 稱號 生日 身高(cm) 位置 號碼 聯盟 球隊 1 陳盈駿 CHEN, YING-CHUN Ray 1993/6/9 182 PG 1 CBA 北京首鋼 2 林庭謙 LIN, TING-CHIEN Benson 1999/10/31 192 PG 0 CBA 天津榮鋼先行者 3 林書緯 LIN, JOSEPH SHU-WEI Joseph 1992/6/21 185 PG 1 TPBL 新北國王 4 游艾喆 YU, AI-CHE Ac 2002/2/14 180 PG 7 B1 滋賀湖泊 5 關達祐 KUAN,TA-YOU 1997/9/15 182 PG 6 P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿 6 譚傑龍 JONAH MORRISON 2000/6/2 205 C 10 P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿 7 盧峻翔 LU, CHUN-HSIANG Justin 1997/7/15 188 SF 39 P.LEAGUE+ 桃園璞園領航猿 8 周桂羽 CHOU, KUEI-YU Josh 1998/7/19 192 SF 8 P.LEAGUE+ 台北富邦勇士 9 雷蒙恩 MANU, SAMUEL, OFA Samuel 2000/9/24 197 PF 33 TPBL 台北台新戰神 10 高柏鎧 GII, BECK, BRANDON SCOTT Brandon 1996/12/9 211 C 34 TPBL 福爾摩沙夢想家 11 謝宗融 HSIEH, ZONG-RONG Jimmy 1995/8/16 199 C 13 P.LEAGUE+ 台鋼獵鷹 12 曾祥鈞 TSENG, HSIANG-CHUN Jack 1998/8/8 206 C 88

世界盃男子籃球亞洲區資格賽「台日大戰」第二部曲將於今（1）日晚間7：00在新莊體育館重燃戰火。雙方交鋒首戰由日本90：64大勝中華隊，而中華隊也宣布更換12人名單，阿巴西、林秉盛將替換成關達祐、譚傑龍，基本上還是維持5後衛的配置；日本則是維持相同的12人名單。《NOWnews》為您整理今晚的兩軍的12人球員名單、戰況以及轉播資訊一次看。日本隊此戰多點開花，除了規化霍金森砍下14分、12籃板、8助攻的準大三元外，剛接下隊長職務的渡邊雄太火力最猛，全場攻下20分、5籃板與5助攻。馬場雄大手感也很火燙，6投9中攻下14分；「日本柯瑞」富永啓生替補上場砍進13分，包括兩記外線，並抓下5籃板、送出2助攻。日本隊此役完全展現團隊籃球特色，全場命中率超過四成，並送出高達29次助攻。在籃板上也全面壓制，以49：33贏了中華隊16個，是拉開分差的主因之一。防守也是日本取勝的重要因素，他們逼出中華隊19次失誤，靠著積極的10次抄截與4次阻攻製造大量快攻機會，最終轉換成25分。這場勝利讓日本在FIBA賽事中對中華隊的連勝紀錄推進到6場，上一回中華隊擊敗日本已要追溯到2019年資格賽首輪。✳️韓國：1勝0敗／中國：0勝1敗日本：1勝0敗／台灣：0勝1敗＃1 齋藤拓實（控球後衛／172 公分／30 歲／名古屋鑽石海豚）＃2 富樫勇樹（控球後衛／167 公分／32 歲／千葉噴射機）＃3 安藤誓哉（控球後衛／181 公分／33 歲／橫濱海盜）＃12 渡邊雄太（小前鋒／206 公分／31 歲／千葉噴射機）＃18 馬場雄大（小前鋒／196 公分／30 歲／長崎 Velca）＃19 西田優大（得分後衛／190 公分／26 歲／三河海馬）＃24 喬許・霍金森（中鋒／大前鋒／208 公分／30 歲／東京太陽火焰）＃30 富永啓生（得分後衛／188 公分／24 歲／北海道風神）＃31 原修太（得分後衛／187 公分／31 歲／千葉噴射機）＃34 渡邉飛勇（大前鋒／207 公分／26 歲／信州勇士）＃91 吉井裕鷹（小前鋒／196 公分／27 歲／三遠火鳥）＃99 川真田紘也（中鋒／204 公分／27 歲／長崎 Velca）