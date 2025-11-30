我是廣告 請繼續往下閱讀

▲香港宏福苑大火後內部景象曝光，屋內全被燒成灰燼，只能依稀看到洗衣機殘骸。（圖／翻攝自車cam L（香港群組）臉書社團）

香港大埔宏福苑五級大火，奪走128條人命，150人仍下落不明，大火撲滅後救難人員與鑑識小組人員進入屋內多達600人分別進入屋內，大樓焚燒過後內部慘烈景象也隨之曝光，可看到屋內幾乎所有家具都被燒成灰燼。根據港媒Now新聞台報導，宏福苑火災造成至少128人死亡，83人受傷，另外，有150人失聯，災難遇害者辨認小組人員進入大樓內搜索，警方指宏道閣、宏仁閣已完成搜索，未發現遺體。身穿白色保護衣的災難遇害者辨認組，一早已在宏福苑附近的籃球場集合，先頭部隊陸續進入火災現場，亦有人負責拍攝紀錄遺體位置、狀況以及財物等，搜集及帶走證物。現場照片看到，屋內滿目瘡痍，被大火燒成焦黑，牆壁、天花板剝落，屋內全是灰燼，只能稍微看到洗衣機、床架、鐵架的殘骸架構。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻提到，其中兩座大廈已搜索完成，搜索期間並沒有發現任何遺體，在宏仁閣救出了三隻貓，宏道閣救出了一隻烏龜，這些動物交由了香港愛護動物協會處理。對於目前仍失聯的150人，香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢稱，當中有100個個案收到的資料較零碎，包括報案人不清楚懷疑失蹤的朋友是否真的住在宏福苑，或者已多年未聯絡，所以我們正逐一聯絡當時留下資料的民眾，希望能取得更多資料。香港警方預計，宏福苑搜索過程約需花費三到四周，會盡速完成搜索解封。