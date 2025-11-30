我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李安在許瑋甯、邱澤婚禮現場隨著音樂模仿許瑋甯跳舞。（圖／Threads@ginofight）

藝人邱澤、許瑋甯於2021年登記結婚後，在28日於台北文華東方酒店補辦婚禮，多位藝人好友都到場為這對夫妻獻上祝福，但沒想到連國際知名導演李安都現身，還在聊天的時候，跟著音樂可愛模仿許瑋甯跳舞，整個超圈粉，讓網友全笑翻直呼「好難得的畫面」。在婚禮結束後，動作導演楊志龍於Threads公開李安在現場的畫面，寫下：「李安導演也跳舞，意外驚喜，超愛！」只見原本在與邱澤、許瑋甯等人聊天的他，在看到許瑋甯隨著音樂跳舞後，也馬上跟上，舉起雙手跟許瑋甯一起搖擺，讓現場驚呼聲連連。影片曝光後，火速引發熱議，讓一眾粉絲都超驚喜看到李安的私下面貌，「李安導演私下也有可愛的一面，哈哈哈」、「哇嗚～好難得的畫面」、「超驚訝李安導演也到場了，真的是驚喜了」等。許瑋甯和邱澤今年7月生下兒子，晉升新手爸媽後，在本月28日補辦婚宴，進度相當神速，先前還搶先曝光2張婚紗照，其中一張兩人坐在地上，許瑋甯單手托腮，還翹著腳相當隨性，邱澤坐在老婆身邊，幸福感滿滿，另一張許瑋甯搭著邱澤的手，邱澤的嘴巴剛好靠在她的手上，淺淺一吻非常甜蜜。許瑋甯和邱澤合作《當男人戀愛時》後陷入熱戀，她曾透露，對邱澤從喜歡到愛的轉變是，在她經歷外公過世，人生很低潮的時候，看到邱澤用她喜歡的方式默默陪伴，「應該是有看到那份『隊友』吧，那份責任跟他是你的隊友，有看出他身上有可以一直走下去的特質」，即便現在有小孩，夫妻之間依舊很有話題。