使用電子鍋煮飯超級方便，但要是內鍋表面出現刮痕還可以使用嗎？家事達人486先生表示，電子鍋內鍋塗層如果有受損，的確會有潛在風險，提醒民眾若內鍋有4種情況：刮痕、塗層剝落、變色、不正常凹凸，就應該更換新的內鍋。486先生也建議，避免用金屬材質湯匙或鋼刷清潔內鍋。環保局也表示，電子鍋內鍋屬於「廢金屬類」，應給資源回收車回收，若隨意丟棄，可能依《廢棄物清理法》被開罰1200元至6000元。
防沾塗層受損後 化學物質可能釋放有害物質
家事達人486先生在個人部落格發文表示，現在很多防沾塗層中可能含有「全氟辛酸」（PFOA）等化學物質，一般煮飯的溫度會到100度左右，但如果是在無油、無水的情況下乾燒或長時間高溫加熱，塗層很有可能受損，並釋放出有害物質。
486先生接著指出，根據國際癌症研究機構（IARC）分類，全氟辛酸被列為第2A類可能對人類致癌的物質，雖然沒有證實會直接對人體產生癌變，但還是要避免長時間接觸、吸入高溫分解後的氣體。
內鍋出現4情況 最好就換掉
除了加熱溫度要注意之外，內鍋表面的狀況也很關鍵，若內鍋塗層出現刮痕、剝落、變色，或是不正常凹凸，代表防護層已經受損，塗層下面的鋁可能直接跟食物接觸，雖然鋁和塗層需要達300度以上才會釋放出明顯毒性，但是受損的地方經過加熱，還是有機會釋出多種化學成分，長期下來會對健康造成影響。
最後，486先生提醒，如果發現電子鍋內鍋出現明顯刮傷、塗層剝落、變色、不正常凹凸等情況，應該馬上更換，別在受損的鍋具中繼續烹煮食物。平常使用時也不要用金屬湯匙刮或鋼刷清潔內鍋，以免刮傷塗層。
電子鍋內鍋怎麼丟？環保署：要回收
如果家中有要丟棄的電子鍋內鍋該怎麼丟呢？環保局表示，電子鍋內鍋屬於「廢金屬類」，應交由資源回收車回收，若隨意丟棄，可能依《廢棄物清理法》被開罰1200元至6000元。除了內鍋之外，不沾鍋、不鏽鋼鍋、鋁鍋、鐵鍋、電鍋、氣炸鍋、菜刀、湯匙、不鏽鋼筷及金屬鍋鏟等，都屬於「廢金屬類」，須交由資源回收車回收，但矽膠材質的鍋鏟與餐具則不在回收範圍，必須丟進一般垃圾。
台電過去在臉書粉專「台電電力粉絲團」也提醒民眾，電鍋是高功率家電之一時，使用時應避免把插頭插在延長線，最好改用專用迴路的插座，以免超過負載。一般常見的高功率家電，除了電鍋外，還有電磁爐、電暖器、電熱水瓶、烤箱、熨斗、咖啡機、微波爐、吹風機等。
資料來源：486先生、環保局、台電電力粉絲團
