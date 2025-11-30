我是廣告 請繼續往下閱讀

印度是全球矚目的新興市場，吸引許多台灣企業進軍投資拓點與外派。但專家也指出，在高成長機會的背後，印度複雜的簽證、稅制及社會保險規範，正為企業人員外派計畫最容易踩雷的3大挑戰，公司架構、薪資發放地也是外派員工在印度的工作期間是否須繳納台灣所得稅關鍵。企業在規劃員工外派至印度的過程中，該如何因應複雜的法規，在外派人才流動的背景下，如何在合規性與靈活性之間找到最佳平衡。安永聯合會計師事務所就印度簽證、稅制及社會保險規範，並剖析台灣外派員工計畫可能面臨的問題，協助企業在跨境布局中實現穩健合規、把握市場先機。Ernst & Young India Partner Shalini Jain指出，台灣員工外派印度時，除了辦理工作簽證，入境後還必須在規定的時間內完成FRRO登記（外國人登記流程指南），若未依規定登記，不僅需繳納罰款，甚至可能面臨無法出境的後果。另外她提醒多數台企常忽略另一項關鍵成本，在印度工作的台灣員工，除了所得稅以外，另須繳納社會保險，若未納入薪酬成本事前規劃，往往導致企業及員工雙方感受到負擔驟增。此外，印度有嚴格的所得稅扣繳制度，雇主除了按月繳納扣繳稅額之外，另有季度和年度的申報義務。印度稅法對於稅務居民的定義十分複雜，稅務居民又分為常駐居民（ROR）與非常駐居民(RNOR, Resident but Not Ordinarily Resident)。除了檢視員工當年度在印度的居留天數之外，也要往回追溯之前10個課稅年度的居留天數。若成為常駐居民，就得依全球所得在印度申報。安永聯合會計師事務所人力資本諮詢服務執業會計師林鈺芳說明，外派員工在印度的工作期間是否須繳納台灣所得稅，與下列因素密切相關，例如公司在印度的營運型態是分公司或是子公司、薪資是否移到印度發放等。若員工面臨雙重課稅的情況，企業應檢視租稅協定相關規範，爭取協助員工免除雙重課稅。林鈺芳進一步提醒，企業可提前規劃補貼策略，舉例若一名外派員工的年度課稅所得新台幣150萬元，在台灣適用的邊際稅率20%，在印度適用的邊際稅率是30%，若再加計12%公積金，在多重稅負疊加下，員工的租稅負擔可能因外派而大幅增加，企業應思考合適的稅負補貼機制，避免影響員工的外派意願與人才流動性。