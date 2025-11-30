我是廣告 請繼續往下閱讀

零負評女神Kelly靠真誠爆紅！人氣完全不輸百萬網紅

在於Kelly本身親民又真誠的態度，Kelly不同其他創作者將生活包裝得光鮮亮麗，也不會透過大企劃來展現自身頻道。相反地，她反倒是用最平凡卻最有溫度的視角去記錄她的生活

▲Kelly在13年前YouTuber如雨後春筍般冒出的年代，之所以能夠被大眾發現，甚至能讓鐵粉真愛到現在的最大原因，在於Kelly本身親民又真誠的態度。（圖／TheKellyYang YouTube）

Kelly Yang是誰？最早曾是美妝部落客、學霸背景超出色

而Kelly本身擁有學霸背景，不僅是從國立中正大學出身，研究所也是從國立清華大學畢業，最後還飛到美國繼續攻讀碩士。

▲Kelly擁有學霸背景，在2020年與同是台灣人的男友結婚，2022年宣布順利產子的好消息，後來定居在美國西雅圖至今。（圖／TheKellyYang IG）

Kelly不害怕追夢！正面態度打造勝利人生

對於夢想設立很高遠，有時向他人提到都會得到不理解的回應，但她認為「夢想不就這樣嗎？如果訂一個你可以很接近達到的，那叫做目標」

但不論是正向或是負面，都得面對接下來的人生，那倒不如以正向姿態讓自己更有動力去進行接下來的計畫。

▲Kelly過去在影片中提到，自己面對問題從來沒有特意要保持正面態度，但不論是正向或是負面，都得面對接下來的人生，那倒不如以正向姿態讓自己更有動力去進行接下來的計畫。（圖／TheKellyYang YouTube）

Kelly擁77萬鐵粉卻消失！神隱1年回歸正面回應

「我覺得我的生活很平淡，也不是非常有趣，因為我就是一個上班族」，坦言日常生活與一般人沒有不同，雖然也有錄下一些生活片段，卻覺得大家的生活比自己有趣得多，擔憂粉絲會覺得她的影片太過無趣。

▲Kelly終於在今年9月重新回歸，再度以一支生活Vlog影片向粉絲報平安。她表示原本在2024年底就要恢復拍片，卻遇上小孩生病等育兒問題，雖平凡卻也十分忙碌，更透露已嘗試錄製Vlog，盼能找時間完成剪輯。（圖／TheKellyYang YouTube）

台灣YouTuber市場大約從2012年開始蓬勃發展，不同類型與主題的頻道百花齊放，但在競爭激烈的網路影音世代中，YouTuber「TheKellyYang」不靠著大企劃或是炫富等題材爆紅，而是憑著個人特色和最單純的生活Vlog獨自綻放美麗，親民又知性的性格加上超強學霸背景，從14年前至今吸引超過77萬人追蹤。但零負評的她不選擇只在YouTube度過人生，後來赴美結婚生子卻選擇神隱，直到最近終於又重新回歸社群媒體，感動無數老粉。YouTuber「TheKellyYang」（簡稱Kelly）頻道創立於2011年，頻道過去主打開箱各品牌的美妝產品，時不時也有拍攝日常生活Vlog，影片幾乎都有超過60萬點閱次數，完全不輸現在的百萬網紅，也看得出粉絲黏著度十分高，至今頻道擁有超過77萬人追蹤。Kelly在14年前YouTuber如雨後春筍般冒出的年代，之所以能夠被大眾發現，甚至能讓鐵粉真愛到現在的最大原因，，如同朋友般向粉絲分享她的人生。然而Kelly在成為YouTuber前，最早其實是一名美妝部落客，，內容從美妝保養、髮型穿搭到生活旅遊都有。值得一提的是，Kelly不論是過去頻道還是現在的個人頻道，都不難看出她擁有一口流利的英文，口音標準且外國人感十足。而Kelly在2020年與同是台灣人的男友完成婚姻大事，在2022年還宣布順利產子的好消息，後來定居在美國西雅圖至今。儘管被外界認為是人生勝利組，不過Kelly曾在「了解我的五十個問題」影片中分享自身的生活態度，表示，也就是這樣積極的人生態度，成就Kelly獨一無二的人生。不過Kelly特別強調過，自身面對問題從來沒有特意要保持正面態度，不過Kelly儘管粉絲基礎強大，近幾年卻逐漸淡出螢幕前，YouTube頻道曾長達1年沒有更新，讓許多老粉十分擔憂。過去Kelly被粉絲詢問「為什麼現在發片這麼少？」時，就有正面回應表示：但近日傳出好消息，Kelly終於在今年9月重新回歸，以一支生活Vlog影片向粉絲報平安。多數粉絲很感謝Kelly願意重返螢幕前，但也相當尊重Kelly本人意願，表達只願Kelly一切平安即可，期待Kelly慢慢回歸。Kelly的成功來自於她的獨特魅力，她不僅真實又坦誠，加上積極樂觀的生活態度，儘管只是分享日常生活，也能激勵且讓粉絲們感到被治癒。而Kelly分享價值觀點時，完全不會帶有說教意味，讓觀眾能夠自己有所體悟，也看出觀眾欣賞她的真實人生，而非完美人設。因此，儘管Kelly消失長久，仍有一票人願意等待她，粉絲與創作者間成熟又溫馨的關係，在愈來愈嗜血的網路生態中實在難得。