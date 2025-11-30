我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界杯男籃資格賽中華隊1日將在主場新莊球場對戰日本國家隊，後衛林秉聖積極練球備戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

▲盧峻翔、關達祐與譚傑龍皆效力同一體系的領航猿，默契佳、互相理解，或許能成為中華隊此戰的另一項化學效應。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.07.31）

▲《NOWnews》特約作家倪芝蓉。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華隊在世界盃男籃亞洲區資格賽首戰客場以60：94不敵日本隊，明天將回到主場新莊體育館再度交手，陣容確定出現調整。前場因左大腿受傷並出現腫脹的阿巴西確定缺席，林秉聖也未列入12人名單，改由關達祐與譚傑龍遞補登錄。中華隊首戰採用「一大四小」先發，企圖用速度與外線應對日本強勢的攻守節奏，但整體效果不佳。除了在身材條件上完全落居下風，鋒線頻頻被對手點名，在防守端無法有效阻斷日本隊持球與切傳；進攻端則因尺寸劣勢，傳導視野被壓縮、無法順利啟動戰術，場上始終找不到能夠建立優勢的點。第2場再戰日本，身材與對位仍將是關鍵。若一味與日本比速度、比跑動，在整體運動能力、熟悉度與執行力上又不如對手，中華隊若持續用首戰的方式應戰，恐怕難以扭轉戰局。中華隊第2戰12人登錄名單出爐，分別為陳盈駿、林庭謙、游艾喆、林書緯、盧峻翔、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、謝宗融、關達祐、譚傑龍與高柏鎧。阿巴西在首戰上半場就拉傷左大腿，第4節仍帶傷奮戰，賽後傷勢腫脹明顯，可能須休養兩週。林秉聖首戰僅上場4分24秒，此役也遭到割愛，改由關達祐與譚傑龍補進名單。針對這次的變陣，球評許晉哲分析，中華隊在阿巴西缺陣、進攻火力欠缺的情況下，關達祐的加入能填補不少空缺：「以現在陳盈駿、林庭謙主控的狀況來看，達祐不一定需要持球。他能在防守端給壓力，進攻端能投、能把握大空檔三分，某種程度像是阿巴西與林秉聖的綜合體。」許晉哲還指出，盧峻翔、關達祐與譚傑龍皆效力同一體系的領航猿，默契佳、互相理解，或許能成為中華隊此戰的另一項化學效應。至於補進譚傑龍的安排，許晉哲也不意外，「他可能目前是中華隊大個子裡外線最穩定的一位，可能會被安排在4號位，對位日本的渡邊雄太，至少身材不會像周桂羽或雷蒙恩那麼吃虧。」除了外線火力，他也點名譚傑龍必須在籃板上提供更多幫助，以彌補中華隊的劣勢。