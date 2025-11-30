認為中華隊或許可讓身材更壯碩、風格更適合對抗的阿提諾登場，才能在第二戰找回禁區攻擊與籃板優勢

▲日媒認為高柏鎧是一名非常優秀的球員。不過從這場比賽的內容來看，他在進攻端似乎不是一位理想的掩護者。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

日本隊今天多次對台灣的擋拆（PnR）採取blitz（包夾）策略，目的大概就是要讓台灣那些優秀的後衛們把球提前交出去，無法主導進攻

▲世界盃資格賽首戰不敵日本後，「台灣隊長」陳盈駿在訓練後受訪時坦言，日本的團隊作戰堪稱完美，不過中華隊已經重新檢討並積極調整，而作為老大哥，他也自認有責任在困難時刻「站出來」。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

中華男籃在世界盃資格賽首戰以64：90不敵日本隊，後衛線遭到全面壓制，成為失利主因之一。首次交手我國全隊失誤高達19次，禁區輸掉16個籃板，對此賽後因此有質疑為何使用「一大四小」陣容的質疑。有日本記者在今（30）日接受《NOWNEWS》訪問時，。另外阿提諾的內線進攻，可以讓他在本屆世界盃資格賽的首場交鋒中，中華隊後衛完全被壓制，陳盈駿5投1中、只得到3分，林庭謙雖有13分，但11投僅4中，命中率同樣也不理想。至於首次披上中華隊戰袍的林書緯，則是一分未得，團隊失誤高達19次，這些數字都說明了台灣後衛的掙扎。側翼和內線的高度和運動能力完勝中華隊，又有選進原修太這種防守見長的球員。一位來自沖繩的日本記者受訪時表示，「，這讓陳盈駿和林庭謙打得非常掙扎。」他表示或許可以換上另一名歸化球員，可能會對於如此的情況有所改善。「Brandon Gilbeck（高柏鎧）也是一名非常優秀的球員。不過從這場比賽的內容來看，。」相較之下，者，也更能幫助台灣後衛切入禁區。另一方面，中華隊首場比賽輸了16個籃板，日本208公分的歸化球員。如果台灣的後衛能重新打出侵略性的禁區突破，或許能創造阿提諾的進攻籃板機會。該日本名記者也認為，阿提諾在技術上比高柏鍇更好，因此日本隊側翼對於台灣後衛進行激進的夾擊時，他在高位接球後不用再轉移找機會，而是可以進行一些拋投或強攻內線的動作，這是後者無法做到的。「只要台灣的後衛群能找回禁區攻擊的節奏，日本隊就會相當棘手。真正的勝負，就是從那裡開始的。」該名日媒體如此說道。根據了解，中華隊應該仍會使用高柏鎧出戰，阿提諾的合約問題仍懸而未決。而且過去阿提諾在中華隊實戰比賽中的表現，也看過不少場，他的籃板和阻攻，或許並沒有日媒想像的如此之好。不過就在這一組對戰組合中，日媒似乎相信他可能扮演有趣的「奇兵」角色。