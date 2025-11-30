罕見的氣候現象又出現！今（30）日受到東北季風減弱影響，白天氣溫回升。中央氣象署表示，「今日最高溫地點為台北市內湖，在中午12點50分一度出現30.9度高溫」。而位於台灣最南端的恆春，今日最高溫僅有27度，因此今天產生了台灣本島北部比南部更熱的奇特紀錄。
北部竟然比南部熱！氣象署曝罕見氣溫排行
受到東北季風減弱影響，今（30）日各縣市白天都出現回暖的情況，氣象署今（30）日下午公布了11月30日今日最高溫排行，第一名竟然出現在台北市內湖區，在12點50分測得30.9度高溫，而第二名則是新北市屈尺，在13點整測到30.8度，此外，榜單前10名通通都在台北市、新北市內，完整排行如下：
第一名：內湖 30.9°C 12:50
第二名：屈尺 30.8°C 13:00
第三名：國一N013K 30.6°C 13:41
第四名：臺灣大學 30.4°C 13:03
第五名：信義 30.4°C 13:40
第六名：永和 30.3°C 12:50
第七名：板橋 30.3°C 13:20
第八名：國三S010K 30.3°C 13:04
第九名：松山 30.2°C 13:10
第十名：七堵 30.2°C 13:30
至於台灣最南端的墾丁，今（30）日最高溫出現在12點整，測得27度高溫，體感溫度為29度，但仍比北部低，形成罕見的「北部比南部熱」氣溫紀錄。
未來一周氣溫變化一次看！新一波東北季風要來了
中央氣象署表示，未來一周天氣變化不小，下一波東北季風將於周二（12月2日）晚間報到，因此從那時候開始，台灣各地又會開始降溫，一直到週四（4日），北部、宜蘭整天氣溫不到20度，中南部白天高溫也會從30度降到23至25度。
下一波東北季風影響開始之後，全台灣最冷的時刻會在12月3日晚上至4日清晨，中部以北與宜蘭都只剩下14至16度，南部、花東17至19度。
到了12月5日東北季風開始減弱之後，台灣各地又會再度回暖，北部、宜蘭回升到22至24度，中南部25度以上，下周末又是一個舒適宜人適合出遊的天氣。
資料來源：中央氣象署
