▲藍白拖第10份兼職挑戰，玩具店幫手。（圖／藍白拖提供）

▲藍白拖第35份兼職挑戰，家事清潔助手。（圖／藍白拖提供）

▲藍白拖第54份兼職工作挑戰，羊奶配送員。（圖／藍白拖提供）

▲藍白拖第58份兼職工作挑戰，陳列品運送。（圖／藍白拖提供）

▲藍白拖第97份兼職工作挑戰，石頭火鍋內場。（圖／藍白拖提供）

▲藍白拖第67份兼職工作挑戰，百貨公司人偶引導。（圖／藍白拖提供）

旅遊作家藍白拖（劉哲瑜）於2010年毅然辭去工作，帶著30萬元走訪13個國家，將旅途中的所見所聞寫成暢銷書《背包台客勇闖天涯》。之後，他陸續出版多部關於旅行與世代議題的作品。然而，結婚生子後，為了兼顧家庭與孩子，他減少了長途旅行，也因此萌生挑戰「百份兼職」的念頭，花費2年多的時間，透過100種不同的工作，體驗不同的人生，也重新思考「工作」在生命中的意義，找回人生選擇權。藍白拖回想，這趟旅程的起點有兩個原因。第一，是來自日常看到的新聞現象。餐飲、工地、水電等基層行業長期面臨缺工，他想親自下去了解這些產業真正的困難與現況。而第二個、更核心的理由，則與人生階段的轉變有關。身為旅行作家，他熱愛探索世界，但成為父親後，長時間離家旅遊變得困難。他希望在家庭與自我之間找到平衡，「打工」因此成為能同時探索、又不必離家太久的折衷方式。於是，他開始這趟百工之旅。在所有工作中，藍白拖最喜歡的是「居家清潔」。透過房間的樣貌，他能窺見不同人的生活狀態，例如獨自在外租屋的年輕人，小套房凌亂的環境讓他感受到「這個人可能正在努力，但沒有力量好好照顧自己」，讓他對「生活真相」有更深的體會。相反地，藍白拖最不適應的是櫃檯銷售。人際互動密集，情緒壓力巨大。對他而言，體力再累兩天就能恢復，但情緒的消耗才最難受。這段旅程也讓他更清楚自己喜歡什麼、不喜歡什麼、適合什麼環境，百工計畫成為一段認識自己的路。從百種不同的工作中，藍白拖發現到打工就是「心靈的健身房」，他觀察到不少人因為不是正職，就覺得「隨便做沒關係」。但他認為，這種心態才是真正的危險「不論打工或正職，工作本質都在考驗你的態度。」外界對於打工有許多刻板印象，他的身邊也會出現質疑的聲浪「為何不缺錢卻要打工」？「兼職不穩定、沒有年終，你為什麼要這樣折騰？」外界對「穩定工作」有強烈既定印象，因此不太理解他想做的事。然而，實際做過餐飲、物流、櫃檯後，他發現正職與兼職只是形式不同，本質都在考驗工作態度。他也發現很多正職薪水不高、情緒壓力大；正職不一定比較穩定；高時薪打工反而更划算（如物流倉儲短期工時薪 400、500 元）；甚至很多人打工比正職更開心。藍白拖用親身經驗打破社會迷思，也看見社會對打工的偏見遠比想像中更深。藍白拖說，他不是「轉職 100 次」，而是「去過 100 個新環境、認識 100 個新朋友、和 100 種雇主合作」。他強調，在他眼中，打工其實是一種修行「要扛著社會刻板印象，要面對陌生環境，要重新適應每一種文化」但現實是，只要認真做事，主管往往會希望你留下來轉正「正職會自己找上你」。對他來說，真正重要的是「選擇權」。多數人對工作不快樂，不是因為工作本身，而是因為「選擇權不在自己手上」。藍白拖說，正職有穩定工時、穩定假期，但也伴隨較高壓力；打工雖然話語權較低，但沒有繁重的辦公室情緒門禁，想走就走，有更大的彈性，選擇權也比較多。在百工計畫後，他更確定工作最重要的並不是你是「正職」還是「打工仔」，而是這份工作能不能讓你成長？能不能讓你找到適合自己的工作模式？這才是他從100份兼職裡理解到的真正答案。藍白拖坦言，對年輕人或正在轉職的中年朋友，藍白拖說：「這個世界太大太有趣！快去體驗吧！」他提醒，工作常帶有壓力與刻板印象，但多方嘗試後，你會找到自己的選擇權。「先去試不同的職業，找到真正喜歡的，不必執著於正職或兼職。」他說，「我的餐飲打工我還會繼續做，我不是正職。社會應該打破正職與兼職的框架，兩者只是不同的工作型態而已。」藍白拖的百工之旅，正是對工作與人生的一次重新定義——工作不只是生計，更是探索自我、認識世界、找回選擇權的途徑。他希望每個人都能勇於嘗試，找到最適合自己的方式，活出自己的節奏，像旅行一樣探索世界，也探索自己的人生。在新書《百工計畫》中，讀者可以看到他完整的百工計畫旅程，從餐飲、物流到居家清潔，每一份工作都有詳盡記錄與心得分享。藍白拖也在書中提出自己的職場哲學：「這個世界上，再也沒有任何工作能嚇倒我，如果有，就閃電換工作。」這本書不只是打工經驗的分享，也是探索人生態度與工作選擇權的指南。