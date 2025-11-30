東北季風又要報到了！中央氣象署今（30）日下午發布12月第一周的天氣預報圖表，從周二（3日）晚間開始受到東北季風增強影響，全台氣溫將明顯轉涼，而最冷時刻在周四清晨，局部低溫可能下探13度。雨勢的部分，北部東半部及恆春半島也將開始出現降雨，周二晚上開始一連3天北部、東部人都要記得帶雨具囉！
中央氣象署表示，目前降雨的情況，是受到中高層水氣影響，預計影響到明天清晨，明晨之前西半部有零星小雨，明天白天過後水氣減少，且持續到周二白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。
未來一周降雨趨勢一圖看懂！周末迎接溫暖乾爽好天氣
未來一周降雨時部分，明（1）日周一上班白天水氣還沒報到，因此台灣各地還是呈現無雨的狀態。不過到了晚上，水氣開始增加之後，桃園以北、東半部、恆春半島等迎風面就會開始有降雨發生。
到了12月2日（周二）白天，北北基桃、宜蘭從白天就會有雨，12月3日（週三）也是全天都有降雨機會，因此建議上班族出門攜帶雨具。
到了12月4日（周四）東北季風又開始減弱了，剩下基隆、宜蘭、東部地區與恆春半島有零星降雨，大台北、桃園地區則恢復乾爽的天氣囉。
未來一周氣溫變化趨勢搶先報！最冷時刻出爐、周末又回暖
在溫度的部分，氣象署也表示：「周二晚起東北季風增強，天氣將明顯轉涼，周末氣溫漸漸回升」，並建議周二晚上至周五外出記得加件外套。
明（1）日開始到周二（2日）白天，氣溫感受依然是舒適到溫暖，北部、宜蘭、花蓮約 19～26°C；中南部、臺東約 19～28°C；離島的澎湖21～24°C； 金門18～23°C；馬祖17～20°C。
到了周二（2日）晚上，受到東北季風增強影響，氣溫開始轉涼，各地氣溫開始下降，「北部、宜蘭氣溫一路下降，氣溫約16～21°C；中部約16～23°C；南部約 18～26°C花蓮約 19～21°C；臺東約 20～23°C澎湖18～21°C； 金門14～18°C；馬祖13～16°C」。
而周四（4日）開始，東北季風持續影響，但水氣減少，北部濕冷感減少；周六（6日）開始東北季風減弱，氣溫逐漸回升，而且天氣也開始放晴，是適合出遊的好天氣周末。
資料來源：中央氣象署
