▲黃宣（如圖）在2025簡單生活節第二天開唱，今天下午台北下起了雨，但粉絲依舊聽得很開心。（圖／簡單生活節提供）

總是能讓舞台充滿驚喜的歌手黃宣，今（30）日現身簡單生活節開唱，只見他身穿帥氣白色夾克搭配黑色寬褲，平常總是光頭現身的他，今天竟然頂著一頭茂密的假髮，充滿朝氣地大喊：「大家好，不好意思，那個黃宣他今天沒來。」隨後分享他今天搭車冒充吳克群的事，粉絲定睛一看，都被逗樂了，頂著這蓬鬆髮型，還真的有點像。黃宣表示，因為早上天氣大好，特地去弄了頭髮，沒想到叫車時，司機看他背著吉他便好奇詢問：「是去表演嗎？請問你是歌手嗎？你叫什麼名字呢？」黃宣當場已讀亂回，一本正經地回答：「然後我就回他說，我叫吳克群。」 粉絲聽到這故事都大笑，他趕緊補一句：「開玩笑的啦，大家不要當真。」接著他繼續拿自己的新造型自嘲：「簡單生活節20週年快樂！20年前我大概就是這個髮量，剛剛上來流了一點汗，然後我發現不行，頭髮都會插到我的眼睛。」對於平時習慣光頭造型的他來說，這頭蓬鬆的頭髮是甜蜜的負擔。今天黃宣的演唱讓老天爺很賞臉，在唱完〈獨上C樓〉後，天空突然飄起雨來，他先是貼心叮嚀大家把雨具拿出來，接著因為下雨，隨性的他臨時決定換歌，改唱應景的〈怪天氣〉。妙的是，當音樂一下，現場的雨勢竟然神奇地停滯下來，沒有再變大，讓台下觀眾驚呼連連，彷彿他跟老天爺講好了一樣。黃宣也在場上致敬他的偶像，翻唱了方大同的〈歌手與模特兒〉，他說：「20年前聽到這首歌，我就很喜歡，他是我非常欣賞的音樂人。」不過感性沒多久，他又分享了一段趣事。黃宣表示，曾遇過一個朋友說很喜歡他的歌，他興奮問哪一首？對方竟回：「〈思念〉。」讓他哭笑不得：「其實這是Tanya（蔡健雅）的歌啦！」雖然是誤會，但他還是唱了這首歌曲，整場演出在爆笑與感動中落幕。