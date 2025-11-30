我是廣告 請繼續往下閱讀

動畫片不僅小朋友愛看，大人也很願意買票進戲院欣賞，而這些動畫片角色的中文配音，其實很多都是耳熟能詳的藝人，像是《動物方城市》中的哈茱蒂就是由蔡依林配音，《超人特工隊》中的衣夫人是蔡康永的聲音，令人驚訝的是，電影《泰山》中的男主角泰山，竟然是由金城武配音，這18個角色的聲音，你都聽得出來嗎？《動物方城市》哈茱蒂－蔡依林《大英雄天團》杯麵－盧廣仲《料理鼠王》 小林－張棟樑《料理鼠王》樂樂－王心凌《料理鼠王》小米－曾國城《可可夜總會》海特－蕭敬騰《腦筋急轉彎2》阿焦－Lulu《花木蘭》木須－吳宗憲《功夫熊貓》阿波－潘瑋柏《冰原歷險記》喜德－唐從聖《超人特工隊》衣夫人－蔡康永《超人特工隊》巴荷莉－大S《海底總動員2》多莉－小S《腦筋急轉彎》憂憂－許瑋甯《寶貝老闆》寶貝老闆－沈玉琳《海洋奇緣》毛伊－Matzka《無敵破壞王》雷夫－白雲《泰山》泰山－金城武不少網友驚訝泰山的配音是金城武，而女主角布珍妮的配音則是楊采妮，泰山最好的2個朋友，猩猩托托是柳翰雅、大象丹丹是楊少文，媽媽卡娜是張艾嘉。另外，迪士尼動畫電影《動物方城市2》睽違9年再度席捲全球，第1季中的兔子警長哈茱蒂的中文版配音員可是天后蔡依林哦！