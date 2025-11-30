新北市又有一處都更案通過審議！新北市住都中心表示，蘆洲區光華段965地號（中園社區）位於長安街，建物是海砂屋，加上屋齡老舊，因此推動都市更新計劃。地主自組更新會，新北住都中心擔任全案管理單位，提供建築設計、都更規劃、審議、融資媒合到工程管理的一條龍協助，這也是新北市第一個通過審議的「防災都更2.0專案」建案。
「自主更新」推動都更 為住戶創造安全居住環境
新北住都中心表示，蘆洲區光華段965地號都更案11月28日已通過新北市政府審議會，全案採用「自主更新」方式推動，由地主自組更新會，新北住都中心擔任全案管理單位，協助地主完成都更的每一哩路。
蘆洲光華段965地號基地位於長安街生活核心，周邊機能成熟，但是因為建物氯離子含量過高（俗稱海砂屋）、屋齡老舊等因素，結構安全及環境品質都急需改善。目前更新後，預計興建兩棟地上16、17層、地下4層的建築物，並規劃綠建築、提高耐震能力，不僅促進基地及周邊環境提升，也為住戶創造更安全舒適的生活環境。
符合「防災都更2.0專案」 容積有獎勵、加速流程
新北住都中心表示，蘆洲光華段案是中心推動民辦都更的重要成果之一，中心在過程中扮演統籌與支援角色，協助所有權人凝聚共識、順利推動事業計畫。本案還結合新北市政府推出的「防災都更2.0專案」及各項政策，讓此案可以用原容積1.5倍進行重建、獲得經費補助與審議加速等協助，大幅降低自主更新的實務風險，讓重建流程更順暢。
蘆洲光華段的成功案例，是地方與中央攜手促進都市再生的優良範例。新北住都中心強調，未來將持續與新北市政府攜手推動「民間主導、政府輔助、專業統籌」的自主更新模式，協助更多社區在居民共識下啟動自辦更新，改善居住安全與都市環境品質。
資料來源：新北市住都中心
