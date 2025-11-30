我是廣告 請繼續往下閱讀

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊明（1）日即將再度對決強敵日本，上一戰中華隊以26分慘敗，明日重返主場許多球迷都期待雙方久違在台灣的交手。其中在首戰豪取全隊最高20分的渡邊雄太也是繼2013年瓊斯盃來台後，再度訪台。渡邊今（30）日受訪時談到對台灣的印象直言：「我很喜歡當初來台灣的經驗，也很喜歡這裡的球迷，他們真的很熱愛籃球。所以能再回來、並且能再次在這裡比賽，我非常期待。」2013年瓊斯盃時，還是高中生的渡邊首次來台。如今身為「日本隊長」再度踏進新莊體育館，他感觸特別深刻：「我大概在 16、17 歲的時候第一次來台灣參加瓊斯盃。能再次回到這裡，我真的很興奮。我非常喜歡當初來台灣的經驗，也很喜歡這裡的球迷，他們真的很熱愛籃球。所以能再回來、並且能再次在這裡比賽，我非常期待。」渡邊進一步說道，雖然新莊體育館的樣子與當年相比有些改變，但熟悉的記憶在踏進場館時還是再度湧現，「這裡的感覺和以前有些不同，但很多回憶都湧上來。我能在這樣的環境下打球每一次都非常享受。」被問到是否從小就以穿上日本代表隊球衣為目標，渡邊笑著說，這個夢想從他年輕時就已經深植心中，「那一直是我的夢想。從我16、17歲開始，我的夢想就是成為日本代表隊的一員，這點從來沒有改變過。」如今，他不僅成為日本代表隊的隊長，更是全亞洲最具代表性的前鋒之一。對比10年前還在重建的日本隊，如今的日本已是連續進軍世界盃、奧運的強權。渡邊認為，日本隊最大的進步來自「國際舞台的累積」：我覺得最大的差別是經驗。十年前我們沒有像現在這麼多國際賽事的歷練，但現在不同了。」他以自己、八村壘、馬場雄大等球員為例說道：「我們這些球員已經一起打了很多年，也參加過世界盃、奧運等大賽。經驗讓球隊變得更成熟、更有自信，也更知道怎麼面對高強度對手。」日本在首戰展現強勢火力，以90：64擊敗中華隊。對此，渡邊依舊保持謙遜，認為台灣還是值得尊敬的對手。「上一場我們表現得很好，不過台灣真的也很強。他們有很好的球員、很好的速度。」他也強調，回到台灣主場的氣勢一定會完全不一樣，希望能打出屬於日本的球風，「明天的比賽肯定會完全不同。我們尊重中華隊，但我們只需要專注於做好自己的事情，打出應該有的籃球。」