中華男籃在28日的世界盃資格賽客場首戰以64：90不敵日本隊後，今（30）日在新莊體育館恢復訓練，備戰明（1）日的主場二度對決。今日晚間日本隊來新莊練球，「日本柯瑞」富永啟生也展現了他神準的射術，在和另一位明星後衛富樫勇樹的較量中取得上風。日本隊今天來到台灣，氣氛相當不錯，練習也提前在預定時間就結束了，馬場雄大還開玩笑地拿起攝影機拍渡邊雄太，兩人愉快地笑著對話，感覺相當輕鬆。24歲的富永啟生今天在場邊也和32歲的前輩富樫勇樹在場上比賽投籃，而他也確實百步穿楊，連「LOGO SHOT」的命中率都很高。有趣的是，雖然大部分位置的投籃比賽是由富永啟生取勝，但富樫勇樹在弧頂位置表現得特別出色，這可能也和他主打控衛位置有關。談到首次來到台灣比賽，富勇受訪時說，「這種感覺…我需要先讓自己準備好去面對。這是我第一次在這裡比賽的經驗，一開始我有點緊張。但打完第一場後，尤其是在拿到勝利之後，我慢慢能掌握節奏、也知道該如何調整了。」「我們其實準備得不錯，只是有些細節我還沒有做到那麼好。」談到明天和中華隊再度交手，富永啟生表示，雖然和中華隊交手不容易，但如果球隊持續去做好該做的事情，就不會有問題。富永啟生是日本新生代後衛，三分球有著「人來瘋」的特質，得分爆發力極強，有著「日本Curry」的美名。在上一屆世界盃對維德角曾單場砍下22分、單節轟下13分，帶領日本隊終場以80:71贏球，並且幫助日本在該屆賽會取得2024年巴黎奧運男籃門票。