今年以「橄動亞洲．球聚臺北」（Sprinting Asia, Highlighting Taipei）為賽事主題，匯集日本、韓國、泰國與臺灣共16支頂尖大學隊伍，規模創下歷屆新高。

▲第六屆元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽即將於12月27日至28日在臺北田徑場點燃戰火，創辦人杜元坤信心十足的表示，要讓世界看到元坤盃，期盼選手們能在球場上發光發熱。(元坤運動文創產業有限公司提供)

第六屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽將於12月27日至28日在臺北田徑場點燃戰火。主辦單位今（30）日舉行賽前記者會，正式宣布賽事在軟硬體、裁判規格、國際參與度上全面升級，並首度納入高中強校參賽，讓整體競技層次與世代傳承一次到位。賽事創辦人、義大醫院院長杜元坤表示，元坤盃的誕生源自他跨越六十年的橄欖球情感。從幼稚園在「臺南橄欖球之父」黃茂卿先生啟蒙，到北醫大學時期接受林鎭岱老師帶領，他將對橄欖球的熱愛化為行動，打造一個能讓台灣球員真正站上國際舞台的平台。他回憶第一屆元坤盃只有八所國內大學，今年則擴大至16隊，其中更包含日本拓殖大學、關西大學、韓國延世大學與泰國朱拉隆功大學等亞洲強校。「這不只是數字成長，而是我們對橄欖球的熱愛與堅持，希望能把臺灣從基層到亞洲的橄欖球能量連結起來。」本屆最大亮點是首度加入高中組，包括建國中學、竹圍高中、觀音高中三支全台頂尖勁旅。建中球員育辰分享，球隊並非體保生，全靠課餘時間苦練，早上六點跑步、一週三天團練，假日也不間斷，只為在元坤盃展現訓練成果。竹圍後衛吳正敏則直言球隊目標就是「拿下冠軍」，而觀音高中隊長郭宥哲更霸氣喊話，希望能在元坤盃擊敗建中與竹圍，奪下最高榮譽。公開組部分，日本拓殖大學將挑戰史無前例的三連霸，關西大學則連續兩年在冠軍戰失利，本屆捲土重來勢在必得。首次參賽的韓國延世大學，被杜元坤形容為「大學時期曾慘敗的對手」，球風強悍、速度快、紀律嚴謹，被視為足以破壞日系球隊壟斷格局的「超級變數」。地主隊臺北市立大學去年首度闖進四強，隊史最佳，今年在主場觀眾助威下，有望再度突破。一般組同樣競爭激烈。追求四連霸的臺灣大學去年在四強賽上演逆境翻盤，下半場連得17分擊敗名古屋大學，冠軍戰再以大比分取勝首爾大學，展現球隊驚人的韌性。今年臺大將面臨名古屋大學、首爾大學與朱拉隆功大學組成的「亞洲復仇者聯盟」，挑戰被視為歷屆最艱難。本屆賽事規格全面提升，包括選手村、醫療站、場地草皮、器材整備等皆比照國際標準。裁判團增加國際化，特別邀請曾在韓國Netflix影集《出奇制勝》中亮相的 World Rugby L1 裁判徐仁洙加入執法，提升賽事公平性與專業度。