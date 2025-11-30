我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本勝尾寺驚傳爭議，中國籍女子無視封鎖線，闖入限制區大肆破壞。有民眾貼出遭破壞前的照片，「台灣圖案」與「TW」清晰可見。（圖／攝自fugogo）

中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有不少中國遊客不甩官方態度，選擇持續赴日旅遊。日本大阪勝尾寺今（30）日就爆出一起爭議事件。一名台灣旅客直擊，一名中國籍女子疑似不滿地上以達摩排出的「台灣圖案」及「TW」字樣，竟無視寺方架設的封鎖線，強行闖入禁止進入區域，並當場將達摩陣肆意破壞。一旁的丈夫多次勸阻仍無效，而她的兩名幼女也全程目擊整個過程。更離譜的是，這名女子離開後還二度折返，再次破壞，讓現場遊客全都看傻。位於日本大阪箕面市的勝尾寺以祈求「勝運」聞名，寺內遍布象徵「勝利」與「永不放棄」的不倒翁達摩。遊客可參與祈願體驗，將達摩留在寺內或帶回家。近期許多台灣遊客來訪，常以達摩接力拼出「台灣本島形狀」、「TW」、「I❤️YOU」等造型，形成旅客間的小互動。然而，這些達摩也多為信眾祈願之物，女子的破壞行為除了不禮貌，也被批評相當不敬。還原影片畫面，該名綁著馬尾、穿著粉色大衣的中國女子，先站在封鎖線外盯著達摩陣，接著不顧丈夫多次拉手、勸阻，硬是甩開對方的手，直接闖入管制區大肆破壞，不僅毀掉「台灣本島」圖形以及「TW」，更完全無視場地為公共空間、人潮眾多。她破壞完離開後情緒仍相當激動，甚至又折返第二次推倒達摩，也不管兩名女兒在一旁全程目睹，離譜行徑讓現場遊客相當錯愕。影片流出後在 Threads 引爆討論，不少網友指出女子為中國籍遊客，留言痛批：「不是說日本很危險叫不要來嗎？還不是跑出來玩」、「連這種達摩玩具都能破壞，台灣投降他們也不會放過」、「她老公都覺得丟臉了」、「廟方都圍起來了還硬闖，世界藤壺真的討厭」、「航班取消還不夠多？怎麼還有漏網的跑去日本」。另有網友提醒，達摩在勝尾寺內多為信眾祈願所用，隨意破壞不只是失禮，更可能招致厄運：「亂碰別人的達摩會惹麻煩」、「那些達摩可都是有寫願望、神明庇佑的，這樣毀壞真的在累積業力。」