股王信驊再度被外資看好，美系外資最新報告中指出，持續觀察到中國的AI與雲端半導體領域持續展現強勁動能，中國雲端服務供應商（CSP）對AI和雲端業務仍持正面看法，進入2026年通用伺服器需求將有望進一步推升，因此看好信驊後續展望，重申「優於大盤」評等，目標價7500元。根據美系外資2025年下半年中國資訊長（CIO）調查結果顯示，2025年硬體、通訊及網路設備的外部IT支出年增率為3.4%，高於2025年上半年的1.7%，且預計在2026年將加速成長至8.1%。在CIO增加支出的優先順序方面，AI、機器學習、預測分析排名第一，而資料中心建置排名第三。分析師指出，雖然中國各大CSP在資本支出方面出現分歧，但仍對AI和雲端業務仍持正面看法，就今年第3季而言，阿里巴巴雲端資本支出為315億人民幣，年增86%、季減19%；騰訊為130億人民幣，年減24%、季減32%；百度34億人民幣，年增107%、季減11%。分析師認為，阿里巴巴提到先前的資本支出指引可能不足以滿足當前的客戶需求，而騰訊目前預期的2025年資本支出則低於先前的指引。然而，兩者對AI和雲端業務皆保持正面態度，阿里巴巴管理層看好產業需求超過供給，騰訊則將較低的資本支出歸因於GPU供應鏈的限制。信驊先前預期未來幾年通用伺服器潛在市場的年均複合成長率（CAGR）約為4%至5%；然而，分析師指出，考量到換機週期與AI的外溢效應，該公司已將伺服器潛在市場的年均複合成長率預測上調至6%至8%，並預期BMC（基板管理控制器）潛在市場在2030年將達到4650萬顆，同年AI伺服器的BMC用量將高於通用伺服器。美系外資重申信驊「優於大盤」評等與7500元目標價後，點出後續觀察重點包括：中國CSP實際資本支出與伺服器採購節奏是否與CIO調查一致、2026年前硬體及網通IT支出年增率能否如預期加速至8.1%，以及2030年前BMC市場規模與AI伺服器BMC用量變化。這些數據將是檢驗大摩對信驊中長期成長假設的重要參考指標。股王信驊28日股價表現強勁，一口氣衝上漲停7315元，大漲665元、漲幅達10％，改寫台股史上首見股價躍升7000元大關的超高天價紀錄。