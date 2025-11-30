我是廣告 請繼續往下閱讀

者會上，竹圍高中吳振寧與民德國中楊恩睿兩名學生代表向杜院長獻花，他們皆曾是杜院長親手治療、重返球場的選手。

▲民德國中同學楊恩睿(右)獻花給杜元坤院長(左)，感謝院長的治療他才能恢復健康重返賽場。(元坤運動文創產業有限公司提供)

▲7.由杜元坤院長(中)贊助支持的台北市立大學，今天記者會上獻給院長一對對聯，感謝杜院長這些年來的贊助，學生們才能無後顧之憂地奔馳於球場上。(元坤運動文創產業有限公司提供)

第六屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽不僅是比賽，更是一段跨越40年的橄欖球生命旅程。今年以「橄動亞洲．球聚臺北」為主題，賽前記者會聚集各世代選手，共同見證這項國內橄欖球最具深度的年度盛典。杜元坤院長回憶自己自幼在「臺南橄欖球之父」黃茂卿先生啟蒙，後在北醫大林鎭岱老師帶領下開啟橄欖球旅程。他說，橄欖球教會他的第一課，就是「感恩」。記杜院長說，許多人問他為何花時間、投入經費舉辦元坤盃，他的答案始終如一：今年首次加入的高中組由建國中學、竹圍高中與觀音高中三隊組成，堪稱臺灣橄欖球的新希望。建中選手育辰提到，球隊在有限的課餘時間中努力不懈，清晨六點開始跑步，每週固定團練三天，即便是假日也持續練習，希望能在元坤盃展現訓練成果。竹圍高中球員吳正敏則表示，希望把這段時間的努力發揮到最好，目標是不辜負期待並且奪下冠軍。觀音高中隊長郭宥哲更霸氣地說，希望能在本屆賽事擊敗建中與竹圍，奪下最高榮譽。杜元坤指出，高中球員的爆發力與韌性，是臺灣橄欖球未來的核心戰力，「讓他們能在進入大學前就見識國際強度，是提升國內競技力的重要一步。」與新生代並肩的，則是本屆最具溫度的傳統OB表演賽。50、60、70歲組的OB隊伍將在元坤盃登場，包括巨人、無惑、臺南OB、臺大OB及成大OB等隊皆將參賽。杜院長透露，在OB球員當中，高達九成是他過去治療過的病患，其中有人曾因神經損傷一度依靠輪椅、有些曾一度無法行走，如今仍能站上球場。他說，看著這些球員重返綠茵場，是元坤盃最動人的畫面，也是橄欖球「永不放棄」精神的最佳體現。本屆元坤盃透過高中、新秀大學生、成熟大專隊伍與OB隊伍的完整串聯，呈現臺灣橄欖球從基層扎根到國際接軌的完整藍圖。這項賽事不僅提升亞洲間的橄欖球交流，也象徵臺灣橄欖球生命力的延續。杜院長表示，元坤盃已不再只是比賽，而是橄欖球文化、生命價值與世代傳承匯聚而成的綜合平台。當賽事在12月27日至28日於臺北田徑場正式展開，觀眾將不僅看到青少年選手的爆發力、頂尖大學的戰術對決，也能看見OB前輩們以生命故事詮釋橄欖球的靈魂。從16歲到80歲，共同奔跑在同一片草地上，這便是元坤盃最動人的力量。