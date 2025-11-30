明（1）日進入2025年最後一個月，重頭戲正是月底2026跨年活動，各縣市爭相舉辦跨年演唱會，台北有蔡健雅、韋禮安、畢書盡坐鎮，而徐若瑄睽違多年現身桃園場，雲林找來羅志祥撐腰，高雄有告五人、八三夭搶人氣。各縣市跨年卡司大車拼，哪一場火力輸出最強大？眾人不約而同直指台東，集滿「A-Lin、阿妹、戴愛玲」3大鐵肺歌后碾壓全台。
全台最強跨年卡司？台東一面倒全制霸
2025年進入最後一個月，迎接跨年倒數，各縣市演唱會卡司陸續公布。有民眾在Dcard以「今年跨年卡司誰最強」為題發問，詢問眾人今年跨年誰最強，原PO坦言「個人覺得台東這次很強，阿妹、A-Lin 加個玖壹壹整個超值。」
各縣市跨年演唱會卡司引起熱烈討論，整體看來，今年台東卡司幾乎是一面倒碾壓：「阿另（A-Lin）阿妹愛玲三大鐵肺歌后集結也太嗨」、「台東強到沒朋友了」、「我這幾年都看台東，幾乎都實力派歌手」、「台東有阿妹跟A-lin怎麼輸？」、「台東完勝」、「只能是台東了，讚爛欸。」
攤開2026台東跨年演唱會《東！帶我走》演唱會卡司，將在台東市國際地標舉辦，演出卡司包括張惠妹 (aMEI)、ALin、戴愛玲、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、葛西瓦、SAYA、桑布伊，陣容確實堪稱吃了無敵星星。
嘉義卡司大黑馬！當地讚史來最熱鬧
有趣的是，除了台東跨年卡司碾壓全台，另一黑馬則是嘉義跨年演唱會，眾人大讚：「嘉義有錢請人了🥲，終於可以在嘉義跨年了」、「不得不說，身為嘉義人，嘉義今年真的贏麻了」、「這次嘉義可以說是歷年來最熱鬧的」。
根據嘉義市政府文化局日前公布首波卡司，「迎接2026全嘉藝起來跨年晚會」由蔡昌憲、瑪麗主持，今年請來韓國女團MAMAMOO成員Solar頌樂，且只在嘉義演出，陪嘉義民眾一起倒數迎接2026，倒數前壓軸則是台語金曲歌王蕭煌奇。
至於最指標的「臺北最High新年城-2026跨年晚會」，目前已知首波卡司有畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS、蔡健雅、韋禮安、李千娜、美秀集團；高雄「2026雄嗨趴」則是告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、滅火器、芒果醬等精彩演出。
資料來源：台東市政府、嘉義市政府、台北市政府
