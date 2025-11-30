我是廣告 請繼續往下閱讀

角逐高雄市長黨內初選的民進黨立委邱議瑩，今（30日）在鳳山舉辦首場大型造勢晚會，主辦單位喊出現場湧入5萬人，行政院前院長蘇貞昌更是壓軸登台助講，提及高雄要是被國民黨贏去，那民進黨就包起來了，所以不能大意，自己從邱議瑩8歲看到現在，誇讚其能戰又有歷練，罹癌痊癒後更催生《再生醫療法》把小愛化做大愛，力挺邱議瑩能夠接棒陳其邁的好政績讓高雄繼續美麗，更強調初選對手都是自己人，不用殺到「流血流滴」也不用講一句壞話，自己是比較給大家看，「希望大家牽成邱議瑩，好不好！」蘇貞昌今日特別南下壓軸為邱議瑩助講，表示現在高雄是個好所在，全台灣甚至全世界都要來看BLACKPINK或TWICE，在陳其邁執政下，高雄已經變成一個演唱經濟大城市，但如果是國民黨執政可能就沒了，明年2026市長選舉競爭激烈，如果高雄都讓國民黨贏，「那民進黨就包起來了」。蘇貞昌說，邱議瑩是一個會拚、會戰、堪得檢驗更是會選會贏的人。不只是要選會贏，還要會做得好的人，這個人就是邱議瑩，過去不只是民代，還有做過中央部會閣員客委會副主委，從過去國大代表到現在立委多屆，一路來有如此實績也是高雄人給她的支持。蘇貞昌說，自己從邱議瑩8歲看到大，她一再面對挑戰、克服困難，把小小的愛變成大大的愛。大家知道她邱議瑩十幾年前罹癌，而她勇敢面對癌症並克服癌症，把個人的痛苦化作對癌症病友的大愛，催生出《再生醫療法》。蘇貞昌更提到，提到選舉外行人看熱鬧，內行人看門道，自己應該不算是外行，今天特別到高雄就比較高雄市長人選給大家聽，希望大家力挺會戰、會衝、有戰鬥力、有實際經驗、有行政歷練與有愛心的邱議瑩出線，代表民進黨來接續陳其邁的好政績。最後蘇貞昌也說，初選都是自己人，不用殺到「流血流滴」也不用講一句壞話，自己是比較給大家看，「希望大家牽成邱議瑩，好不好！」