今天是12月1日，今日也正逢世界愛滋病日（World AIDS Day），據悉該紀念日訂於每年的12月1日，由世界衛生組織（World Health Organization, WHO）為了喚起全球對愛滋防治的重視而創立。世界愛滋病日設立以來，每年都會有一個明確的主題，今年主題呼籲各國改善愛滋防治服務、保障弱勢族群。值得一提的是，今年台北捷運還打造「無懼愛滋、去除歧視」主題列車，藉由顯目文宣打破民眾對於愛滋病的迷思。
📍世界愛滋病日由來
為了喚起全球對愛滋防治的重視，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）將每年的12月1日訂為世界愛滋日（World AIDS Day）。據了解，該紀念日最早由世界衛生組織兩名官員詹姆士·W·邦恩和托馬斯·內特提出，自1988年起開始訂立。
📍世界愛滋病日意義
世界愛滋病日最初訂立目的，旨在希望提高公眾對人類免疫缺陷病毒引起的愛滋病在全球傳播的意識，以紅絲帶當作國際上用來支持愛滋病防治的象徵，每年還會發布不同的防治主題，期望能凝聚各界力量，促使社會大眾及公私部門持續關注愛滋防治議題。
📍世界愛滋病日2025主題
自世界愛滋病日設立以來，每年都會有一個明確的主題，2025年世界愛滋病日主題訂為「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，藉此呼籲國際社會共同合作彌補資金缺口，協助各國改善愛滋防治服務的可及性，消除污名和歧視，保障弱勢族群的權益，並賦能予社區引領愛滋防治的推展。
過去愛滋病被稱為20世紀「黑死病」，但在國際社會數十年的努力下，愛滋防治在預防、檢驗及治療等各個層面皆有進展，近年來全球新增感染人數持續下降，但國際夥伴減少對愛滋防治資金的支持，衝擊弱勢族群獲取愛滋預防和治療的服務，嚴重影響以社區主導的愛滋防治工作，故成為今年主題宣導方向。
響應世界愛滋病日！北捷主題列車限時啟動
為響應12月1日「世界愛滋病日」，台灣愛滋病學會、愛滋感染者權益促進會與台灣吉立亞醫藥合作推出「無懼愛滋、去除歧視」台北捷運主題列車，將於11月24日至12月23日在捷運板南線限定行駛，列車內以國際共識U=U（Undetectable = Untransmittable）「測不到病毒量即不具傳染力」為核心。
車廂內部將會張貼醒目標語，例如「同處一室、拉同個拉環、近距離交談都不會傳染愛滋病毒」等，希望讓民眾能在日常通勤中，理解正確的愛滋病知識，藉此打破迷思與污名。
據了解，目前科學已證明愛滋病毒感染及病毒量可有效被控制，但社會偏見仍是防治的最大障礙，去除歧視才能讓感染者安心治療，也讓防治策略真正落實。愛滋感染者權益促進會秘書長林宜慧表示：「捷運象徵日常生活，將防治資訊從醫院帶到公共空間，是去除歧視的關鍵」，也期望打造零歧視的社會。
資料來源：衛生福利部、愛滋感染者權益促進會
