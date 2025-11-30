下周開始東北季風來襲台灣又要變冷了！冬天的寒風陣陣吹來，許多上班族除了穿外套之外，都還會拿出保暖小物「暖暖包」加強禦寒。不過，使用完已經不熱的暖暖包，究竟要丟一般垃圾還是回收呢？對此，環保局就公布了正確丟棄方式，而且暖暖包不熱了，仍能「復活」，成為超實用的生活小物！
暖暖包是「一般垃圾還是回收物」？完整成分、發熱原理一次看
暖暖包是「一般垃圾還是可回收物」？這個問題相信在最近有不少民眾都相當困惑，對此，新北市環保局就曾表示：「暖暖包用完千萬不能丟回收，呼籲民眾務必裝進專用垃圾袋，交給循線垃圾車。」
對此，非營利環保組織「RE-THINK重新思考」就解釋，暖暖包成分主要為鐵粉，外加鹽、活性碳、吸水性樹脂等複合性材質，其發熱原理，就是讓鐵粉接觸到外界的空氣及水氣，開始氧化、產生熱，其他成分則是輔助氧化反應及保水。
而經過化學反應的暖暖包，各種成分結合變得難以分離，現階段還沒有再利用的技術，因此暖暖包只能以一般垃圾丟棄，而暖暖包雖沒有毒，但在丟棄暖暖包時，還是要特別注意安全，記得等暖暖包完全冷卻再丟棄。
暖暖包全台僅一縣市列回收物！超神用途曝光了
暖暖包雖然在台灣大多數縣市都屬於「一般垃圾」，但是從2021 年開始，台中市環保局已將暖暖包列為「回收品項」，台中市環保局將回收來的暖暖包放在廚餘區，發現除臭效果非常好，因此回收的暖暖包都被清潔隊難去回收物暫置區當作除臭用途，再生利用！
暖暖包在家也能復活！防潮、除臭作用通通都有
事實上，日本家事達人Rummy就曾表示，發熱完畢的暖暖包還有2種超實用的用途，就是除濕、除臭！
第一用：當除臭劑
暖暖包含有消臭用的活性碳，將暖暖包直接塞到鞋子裡面也有除臭效果。如果想替鞋櫃消臭，可以將封口剪開，裝入小盤子中，再放進鞋櫃幫助消臭。除臭效果可維持的天數，等到感覺效果沒了後就可以丟棄。
第二用：防潮
暖暖包內含有的鐵粉、活性碳、蛭石等成分，具有吸附水氣的作用，因此能達到防潮效果，可放入衣櫥、鞋櫃，在冬天陰雨綿綿的台灣相當實用哦！
資料來源：回收大百科、台中環保局
