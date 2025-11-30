萊爾富實在走在太前面！全台4大超商競爭激烈，不只拼服務、拼商品，有萊爾富員工上網揭露，總部要員工以姓氏取名牌綽號，他便將自己改成「王子科學麵」，另一間門市則贊聲：「我們家有楊芋片、黃光臨、謝光臨。」萊爾富向《NOWNEWS今日新聞》證實是最新策略，開放同仁可自行決定名牌上的名字，讓夥伴以更自在的方式呈現自我，並兼顧隱私保護與多元認同。沒想到店員自取綽號不只有趣吸睛，還掀起台灣人熱愛的諧音梗大亂鬥。
萊爾富官方證實：改綽號是最新政策
有萊爾富員工在Threads發文提到，最近萊爾富總部要求，要員工將姓名名牌全面改為綽號，且必須姓氏在前，不是想取什麼就取什麼，他表示：「好想知道大家都在工作上取什麼綽號哦，我先～王子科學麵」。《NOWNEWS今日新聞》立即向萊爾富求證，官方證實是最新政策，原PO也大讚公司改名策略，認為「本來壓抑很久的同仁在取綽號身上找到舒壓管道」。
立刻有其他萊爾富店員跳出來贊聲：「我們家有楊芋片、王麵河粉、呂好、黃光臨、謝光臨、江母鴨、宋9萊。」還有人不解為何要求保留姓氏，「不知道保留什麼意思的，侷限了我的想像力」。
「蘇試圈、江餅人」變同事！眾求多開幾家
萊爾富的改名策略激起台灣人對諧音梗的熱愛，「我上次看到一個蘇試圈」、「難怪我上次看到一個江餅人」、「烏拉那拉氏」、「我家附近的店員叫黃太后」、「我剛剛在五甲路看到一個溫開水」，還有將到職的新人表示：「最近要加入萊爾富，我姓林，要開始想了哈哈哈」。
有民眾相當訝異竟然是總部規定，「竟然是政策！我上次遇到黃青蛙，很想問，但又覺得可能真的有家長會取這種名字。」萊爾富新政策曝光後大受好評，眾人大讚能保護員工的隱私權，避免被怪客人騷擾，力挺「萊爾富可以多開幾家嗎」、「真是德政，我超想改名吳所謂」、「看到這我都想去萊爾富工作了（不喜歡被喊本名）」、「憑這點就一定要支持萊爾富了」。
更有人許願：「我如果去上班，就能叫吳言以對，希望客人不要跟我說話」、「我要叫曾想下班」。另外有網友發現7-11店員名牌也變成O先生／O小姐，甚至名牌只寫「店員」。7-11過去曾表示，全台逾7100家門市導入「外籍友善名牌」，協助外籍生快速適應門市工作，確保消費者體驗不受語言隔閡影響。
萊爾富發聲：希望夥伴更自在、保護隱私
萊爾富回覆《NOWNEWS》詢問表示，為持續強化員工安全與打造更友善的職場環境，萊爾富於年初開放同仁可自行決定名牌上的名字或稱謂，以綽號、既有稱呼等方式取代正式姓名，讓夥伴能以更自在的方式呈現自我，並兼顧隱私保護與多元認同。
萊爾富表示，調整名牌制度有4大用意：降低階級感與距離感、提升顧客互動友善度，並保障個人隱私，讓同仁能在更舒適、安全的狀態下提供服務。
為維護職場專業性，名牌上名稱不得包含不雅用語、違反善良風俗、帶有攻擊性或諧音謾罵等字眼。萊爾富也表示，將持續推動多元友善作法，提升員工工作體驗，並期盼透過更人性化的制度，讓顧客與夥伴都能在更溫暖與自在的環境中交流。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有萊爾富員工在Threads發文提到，最近萊爾富總部要求，要員工將姓名名牌全面改為綽號，且必須姓氏在前，不是想取什麼就取什麼，他表示：「好想知道大家都在工作上取什麼綽號哦，我先～王子科學麵」。《NOWNEWS今日新聞》立即向萊爾富求證，官方證實是最新政策，原PO也大讚公司改名策略，認為「本來壓抑很久的同仁在取綽號身上找到舒壓管道」。
立刻有其他萊爾富店員跳出來贊聲：「我們家有楊芋片、王麵河粉、呂好、黃光臨、謝光臨、江母鴨、宋9萊。」還有人不解為何要求保留姓氏，「不知道保留什麼意思的，侷限了我的想像力」。
「蘇試圈、江餅人」變同事！眾求多開幾家
萊爾富的改名策略激起台灣人對諧音梗的熱愛，「我上次看到一個蘇試圈」、「難怪我上次看到一個江餅人」、「烏拉那拉氏」、「我家附近的店員叫黃太后」、「我剛剛在五甲路看到一個溫開水」，還有將到職的新人表示：「最近要加入萊爾富，我姓林，要開始想了哈哈哈」。
有民眾相當訝異竟然是總部規定，「竟然是政策！我上次遇到黃青蛙，很想問，但又覺得可能真的有家長會取這種名字。」萊爾富新政策曝光後大受好評，眾人大讚能保護員工的隱私權，避免被怪客人騷擾，力挺「萊爾富可以多開幾家嗎」、「真是德政，我超想改名吳所謂」、「看到這我都想去萊爾富工作了（不喜歡被喊本名）」、「憑這點就一定要支持萊爾富了」。
更有人許願：「我如果去上班，就能叫吳言以對，希望客人不要跟我說話」、「我要叫曾想下班」。另外有網友發現7-11店員名牌也變成O先生／O小姐，甚至名牌只寫「店員」。7-11過去曾表示，全台逾7100家門市導入「外籍友善名牌」，協助外籍生快速適應門市工作，確保消費者體驗不受語言隔閡影響。
萊爾富回覆《NOWNEWS》詢問表示，為持續強化員工安全與打造更友善的職場環境，萊爾富於年初開放同仁可自行決定名牌上的名字或稱謂，以綽號、既有稱呼等方式取代正式姓名，讓夥伴能以更自在的方式呈現自我，並兼顧隱私保護與多元認同。
萊爾富表示，調整名牌制度有4大用意：降低階級感與距離感、提升顧客互動友善度，並保障個人隱私，讓同仁能在更舒適、安全的狀態下提供服務。
為維護職場專業性，名牌上名稱不得包含不雅用語、違反善良風俗、帶有攻擊性或諧音謾罵等字眼。萊爾富也表示，將持續推動多元友善作法，提升員工工作體驗，並期盼透過更人性化的制度，讓顧客與夥伴都能在更溫暖與自在的環境中交流。