天風國際證券分析師郭明錤28日於社群平台撰文指出，英特爾（Intel）最快可望在2027年開始交付蘋果的低端M系列晶片，為重新獲得晶片供應合約的重大利多消息。郭明錤在社群平台X上發文稱，根據最新的產業調查，英特爾成為蘋果先進製程供應商的可能性近期顯著提高，其透露，蘋果計劃最早在2027年第二至第三季採用英特爾18A先進製程生產其最低端M系列處理器。外媒指出，所謂「最低端M系列處理器」，係指標準版M系列晶片，例如M5，不包括Pro、Max或Ultra版本。郭明錤表示，蘋果先前已與英特爾簽署保密協議，取得18AP先進製程的PDK 0.9.1GA工具包，目前專案進度符合預期，蘋果正在等待英特爾預計2026年第一季發布的PDK 1.0/1.1。蘋果的標準版M晶片主要用於MacBook Air與iPad Pro，今年的預期出貨量約2000萬片。考慮到明年還有一款配備「iPhone等級晶片」的MacBook Air上市，可能會分流掉部分訂單，故郭明錤預計，2026年及2027年最低端M系列晶片的出貨量將在1500片至2000萬片之間。郭明錤表示，該筆訂單規模並不大，但對英特爾而言，贏得蘋果先進製程訂單的象徵意義遠超過實際業務貢獻，短期內雖仍舊無法與台積電競爭高端代工份額，但可能意味著英特爾代工業務已熬過最艱難的時期；而對蘋果而言，其找到台積電以外的先進製程供應商，可滿足供應鏈風險管理需求，亦可支持川普（Donald Trump）政府極力宣揚的「美國製造」政策。郭明錤補充，就絕對數值而言，最低端M系列處理器的訂單量相對較小，因此對台積電的基本面或未來數年的技術領先地位幾乎沒有實質影響。英特爾獲得唱好，周五開盤後直線拉漲，收盤前漲幅擴大至10%以上，最終收漲10.19%，收報每股40.56美元，抹平11月跌幅，並刷新10月29日以來收盤高位、創9月18日以來最大單日漲幅。