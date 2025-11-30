YOASOBI

▲YOASOBI在沖繩會議中心演唱會上宣布將開啟10城巨蛋巡迴演唱會，並宣布將在明年登上臺北大巨蛋。（圖／讀者提供）

日本超人氣雙人組今（30）日在沖繩會議中心開唱時，於現場驚喜公布重大消息，將啟動《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》，並正式確認「臺北大巨蛋」等10個場地名列巡演城市，這也將是日本歌手首次挑戰大巨蛋舞台！根據官方說明，此次將是YOASOBI出道以來規模最大的亞洲巡迴，總計日本5城＋亞洲5城，共計10座巨蛋與大型體育場：日本5大城市：大阪、名古屋、福岡、札幌、東京亞洲5大城市：台北、首爾、香港、新加坡，以及尚未公開的「追加城市」官方也強調，具體演出日期、售票資訊與更完整的巡演內容，將在後續公布，請粉絲耐心等待，YOASOBI 2026-2027 10城巨蛋巡演確定降臨臺北大巨蛋，消息一出便掀起現場觀眾一陣歡呼！關於「YOASOBI」的名字由來，其實是「」意思，團名命名者Ayase曾表示，因為YOASOBI的活動是他作為Vocaloid製作人和作為創作歌手ikura的他們各自活動的延伸，所以將2人各別工作的樣子比喻為「白天」，而YOASOBI以團體活動的樣子比喻為「夜晚」，代表著他們在音樂創作中，不斷進行充滿「創意」和「挑戰」的冒險生活。YOASOBI他們在2019年發表的第一首單曲《向夜晚奔去》，已在串流，日後許多作品都攻占各大排行榜；，人氣再攀升；不僅在日本開啟數場巡演，海外邀約亦是不斷，如今再來台灣，將會是第4度訪台開唱。