▲「名媛版」大S黃廉潔（左）與夜店大亨夏天倫（右）結束12年婚姻後因金錢反目。（圖／翻攝自當事人IG）

台北信義區夜店大亨夏天倫，今（30）日晚間與女友行經民生東路三段時，突遭2名不明男子持利器襲擊，左手臂被劃出深長傷口，隨即送醫急救。由於夏天倫近日才因與前妻、被稱為「名媛界大S」的黃廉盈爆發財務糾紛，指控對方脫產而登上新聞版面，他也向警方說明：「懷疑事件與前妻有關。」引發外界高度關注，警方目前已介入調查。據悉，夏天倫遭襲當下，正與女友準備離開健身房、在停車場取車，未料2名疑似早已埋伏的男子突然從暗處衝出，揮舞鋒利凶器朝他猛力砍去。43歲的夏天倫左手臂遭切割，右手臂與眼部也腫脹受傷。至於同行的33歲女友，則因受到波及，右眼腫脹疼痛。所幸救護人員抵達時兩人意識清楚，均被送往醫院治療，目前並無生命危險。但犯案男子在砍人犯案後卻立即駕車逃逸，具體攻擊工具為何仍待確認。根據警方初步了解，犯案地點位於民生東路三段156號的地下2樓停車場。夏天倫向警方供稱，當時全無警覺、也不認識行凶者；2名黑衣男子衝上來時毫無預兆，攻擊完後即迅速消失。警方已掌握部分監視器影像，正鎖定可疑車輛、循線追查涉案者身分，整起案件朝「預謀行凶」方向偵辦。事實上，夏天倫近來因家務糾紛頻頻成為焦點。他與黃廉盈離婚多年，但雙方爭議從財務到撫養問題持續延燒。黃廉盈日前控訴前夫「惡意扣押她 1400 萬財產」。對此夏天倫27日則召開記者會反擊，拿出法院裁定及影像資料，反指前妻於離婚後短短3個月內，私自領走440萬元紅包與撫恤金，質疑對方有轉移資產的疑慮，因此才聲請假扣押。如今砍人事件突襲爆發，雙方恩怨是否有關聯，仍待警方釐清。