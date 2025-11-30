我是廣告 請繼續往下閱讀

針對基隆河遭受油污污染事件，台灣自來水公司今（30）日聲明，這次河川污染事件，台水公司展開全面應變作業，包括清洗淨水單元設備、加強進水管理、啟動管網大規模排水與循環沖洗以及密集採樣檢測等，經多輪水質檢測結果均顯示符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，請民眾安心使用。針對此事件，台水公司啟動3補償措施，包括水費減免3度、用戶自行清洗水塔再減免水費2度、委外清洗水塔將憑證核銷相關費用。台水公司表示，11月27日清晨6時26分，台水公司人員於基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污情形，立即依應變程序停止抽取基隆河原水，迅速切換新山水庫供水等緊急處置，並在7時14分通報基隆市環保局，環保單位到場後，巡查周邊溝渠及基隆河段上游，發現崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊少量油污漂浮，立即設置攔油索，並持續追查污染源，目前尚未查獲實際污染行為人。台水公司指出，這次事件除影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等區約10.5萬戶，新北市汐止區亦有4.7萬戶，直接影響民眾日常生活。台水公司已於11月28日前往基隆市警察局八堵分駐所正式報案，期盼司法單位儘速追緝污染者。台水公司再次重申，污染公共水源、影響民生用水的行為，性質重大，絕不能輕縱。台水公司也強調，同為受害者，自事件發生第一時間啟動緊急處置程序，並全力配合環保及司法單位追查污染源頭，期盼污染者能儘速依法究責，以保障公共水源安全。台水公司也籲請基隆市政府環保局依「水污染防治法」加強稽查作業，並針對污染者採取最嚴厲的法律處分，同時商請地檢署協助追查，務必將污染者繩之以法，以維護公共用水安全與社會公義。