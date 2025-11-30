我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電推動綠色低碳供應鏈，聯合氨水供應商啟動藍氨導入專案，成功促使氨水供應商上游的液氨供應商，採用在生產過程中加入碳捕捉與封存技術的藍氨，較傳統的灰氨可降低碳足跡60%至70%，為台灣半導體業首例。台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，藍氨產製的氨水已於今年第四季導入晶圓14A廠，預估單季可減碳約250公噸，並計劃至民國119年全面導入台灣廠區後，年減碳量可達7萬公噸。台積電表示，氨水是半導體製程中的關鍵化學品，能有效維持晶片表面純淨並提升性能。其碳足跡中約80%來自氨水供應商上游液氨的生產過程，成為供應鏈減碳的主要挑戰。為實現淨零排放目標，台積電主導推動專案，整合多家氨水供應商的藍氨需求，並採取「效益研析、碳足跡驗證、價格協商、採購規範化」4大策略，確保藍氨供應穩定性，進一步促進供應鏈低碳轉型。台積電指出，未來除逐步提升藍氨使用比例，亦將深入評估雙氧水、硫酸等關鍵化學品，積極探索低碳原物料替代方案，透過創新技術與跨界合作，帶動低碳材料的產業化進程，建構具韌性的永續原物料價值鏈。