吊車大王親曝女婿條件！胡漢龑人生信條曝光：男性的基本要求

▲胡漢龑經常帶著一家大小出國旅遊，家族成員相當多。（圖／翻攝啟德機械起重工程-股公司臉書）

只要對我女兒好。

▲胡漢龑名下擁有「啟德機械起重工程公司」，是亞洲前3大規模的吊車公司，年營收超過30億元。（圖／啟德公司臉書）

「吊車大王」胡漢龑這幾年每當有天災發生，都會出錢出力，平時更是出手闊綽，讓他的網路聲勢大漲。近期胡董接受訪問，親口透露篩選女婿的唯一條件，就是「對我女兒好」，更強調：「只要對我女兒好，我也會對他更好。」消息曝光後，也引發大批網友留言「自薦」。竹北吊車大王胡漢龑近日接受媒體訪問時提到，自己從不會強迫女兒踏入婚姻，「」他也表示，如果女兒想交男朋友、甚至想生小孩，他都會全力支援、照顧她們。胡董表示，自己身為男人，過去從不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，這些是他的人生信條。他也認為，男人個性不要有焦慮、暴躁、暴怒，甚至動手打人的舉動，這些行為都是他無法接受的紅線。至於篩選女婿的條件，胡漢龑則坦言：「」他表示，自己的個性就是這樣，「」胡董也透露，其中一位女兒的另一半，就是自家公司的員工，他也大讚這位「女婿」非常勤奮。事實上，現年64歲的胡董目前配偶欄雖是空白，但身邊卻同時有4位「妻子」，她們年紀與他相當，都只小1、2歲，彼此在法律層面並無正式登記身分，子女更是多達14位。胡漢龑的父親胡鵬飛創辦「啟德機械起重工程公司」，而他自15歲半起便跟隨父親投入吊車事業，並在10多年前從父親手中接下事業，帶領啟德成為亞洲前3大規模的吊車公司，年營收超過30億元。