我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉嘉玲在實境節目上親自透露不生小孩的心情與想法。（圖／摘自新浪娛樂微博）

▲梁朝偉透露接下來要在歐美劇集裡演連環殺手，是闊別多年再度回到小螢幕演出。（圖／摘自ZONED YT）

▲劉嘉玲即將過60歲生日，日子過得順心、愉快。（圖／摘自 IG@carinalau1208）

劉嘉玲與梁朝偉結婚17年仍然樂於當頂客族、沒有生小孩，甚至之前她在綜藝節目裡被建議要生小孩，也沒有改變心意，表示「我就是不想生」，讓不少觀眾對她堅持自我主張、不服從於傳統價值觀而佩服不已。最近在節目裡她又被問到不當媽媽這一題，解釋道：「與小孩互動的當下會感到快樂，可是基本上大部分的時間，我都不會快樂，因為我有一個牽掛，然後這個擔子，一直在我的身上一輩子。」因為生了小孩，就不只是一時滿足為人父母的樂趣，會為他們擔心、掛念一輩子，這個責任是永遠要扛在身上，劉嘉玲表示因此猶豫了，不希望這個責任心態太重，只想過好自己這一輩子，剛好梁朝偉也能接受、願意和她享受兩人在一起的生活，達成了共識，就不會再為了生不生小孩煩惱。傳統觀念裡，人們長到成年，成家、生子是必須的過程，如果一直單身，或是結婚了膝下猶虛，就是生命的不圓滿，劉嘉玲卻公開和這樣的觀念唱反調，認為人生的圓滿，並非只有傳宗接代這一條路，即使選擇不生育，也能過幸福自在的生活。而她即將在12月歡度60歲的生日，還能在實境節目中與年輕的演藝圈後輩玩得開心，心態依舊很年輕，還去挑戰高空彈跳，當成送給自己60歲的生日禮物。至於梁朝偉，看起來比劉嘉玲還要樂在拍戲，接下來即將接演歐美劇集、回歸多年沒跨足的小螢幕，而且角色還是連環殺手，認為是和過去演出的人物不同，是非常黑暗的一個角色。他也否認自己已經「長住日本」，只是覺得在日本語言不通、不會有人主動來攀談，他反而可以感到自在。