日本熊害事件引發許多準備赴日旅遊的台灣民眾關心，韓國媒體相當關注此事，對於熊襲擊的受害者數量增加，以及熊被捕的數量都感到震驚；不過，韓國也關注到另一件事，「被捕殺的熊是怎麼處理的呢？」原來，除了熊肉之外，韓國對於從日本熊能提取熊膽也甚感興趣。
根據產經新聞報導，韓國國內的野生熊幾乎滅絕，只能從海外進口熊類，但法規從明年起禁止國內農家飼養熊，使得熊類養殖業者面臨處理熊的困境。韓國10年前全國約有一千頭熊，目前僅剩下242頭，業者紛紛要求政府補償。
韓國曾盛行以取得「熊膽」為目的的養熊產業，「熊膽」被認為能治療腸胃疾病、當作止痛藥，壯陽的效果，被當作萬用藥。為了取得熊膽汁，韓國業者還曾在活熊的腹部插管，直接從膽囊採取膽汁，這種殘忍的行為曾經存在。
如果將來無法取得珍貴的「熊膽」，該怎麼辦？日本熊害的消息在韓國掀起討論，「聽說日本因為捕殺後的處理而困擾，我們要不要從日本便宜進口呢？」有部分聲浪提到這一方法。
韓聯社過去曾指出，由於對熊膽汁的需求，熊膽為常見的中藥材之一，於中醫、傳統醫學上被認為具有清熱解毒等功效。現今許多國家仍非法圈養熊隻，更以活體抽取熊膽汁。
韓國有非法養殖場在2020年非法飼養、提取熊膽汁和屠宰熊肉等罪刑，被判4個月有期徒刑，韓國也是經濟合作暨發展組織（OECD）成員中唯一養殖販賣熊膽的國家。
