▲穿黑色羽絨服的女粉絲衝上前抓住馬伯騫後強吻。（圖／微博）

▲馬伯騫在看見女粉絲時來不及閃避。（圖／微博）

大陸男星馬伯騫因《偷偷藏不住》人氣水漲船高，與白敬亭版本的「桑延」更讓網友分成兩派支持。未料近日一段長約40秒的現場影片瘋傳，他在舞台演出時竟遭女粉絲瘋狂衝刺、企圖強吻，馬伯騫被嚇得當場後仰閃避，畫面曝光後引發網路震驚，網友怒批「這什麼安保水準」、「他笑得無奈又害怕。」畫面可見，一名女子突然從舞台左側高速衝上台，雙手直接勾住馬伯騫脖子，還伸手想捧住他的臉，嘴唇迅速湊上前。馬伯騫彷彿被嚇愣，立刻本能後退躲開，臉上帶著難以置信的傻眼笑容，連工作人員都來不及反應，驚險畫面讓現場一度混亂。所幸馬伯騫身高優勢明顯，反應又快，成功避開突襲吻，並未被強行親到。工作人員隨即衝上前壓制，將該名女粉絲帶離。從觀眾錄影回放可見，現場不少粉絲驚呼連連，甚至有人嚇到站起來查看狀況。影片曝光後，網路上掀起巨大討論，不少粉絲替馬伯騫捏了一把冷汗，也批評該名女子行為瘋狂又失控：「這不是追星，是騷擾」、「他那個笑完全是嚇傻的禮貌笑吧」、「她沒親到還一臉不滿，這到底什麼心態？」也有網友質疑現場維安失守：「先不論粉絲，安保真的該檢討」、「跑這麼快衝上台，完全沒人攔？」事件仍持續在微博與短影音平台發酵。