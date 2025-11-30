我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李宗盛（左）今（29）日晚間在簡單生活節和伍佰（右）同台開唱，兩人一連唱了〈夢醒時分〉和〈台北孤兒〉，都是台下觀眾很有共鳴的歌曲。（圖／簡單生活節提供）

華語樂壇兩大教父級人物伍佰與李宗盛，今（30）日晚間在簡單生活節合體。兩位加起來超過百歲的搖滾老將，上次合體是20年前，一開口就讓全場沸騰，一起重新詮釋李宗盛寫給陳淑樺唱的經典名曲〈夢醒時分〉，原本溫柔婉約的旋律，突然變得很接地氣，伍佰也把戲做足，在最後突然順應歌詞激動地說：「慢走不送了！」簡單生活節今年為20週年，今晚是本屆的第二天，20年前伍佰和李宗盛，也曾在這個音樂節合體。今晚由伍佰先打頭陣，一連唱了膾炙人口的〈愛情限時批〉、〈浪人情歌〉，伍佰一貫地讓全場觀眾先大合唱，唱到情深處，他幫觀眾合音，或是開唱。今天他也帶李宗盛玩了這個大合唱哏，在唱〈夢醒時分〉時，他先帶觀眾唱了第一段，接著第二段李宗盛突然現身。看見大哥來了，全場歡聲雷動。不同於原版的憂傷，伍佰與李宗盛的版本充滿了歷練後的瀟灑。兩位大叔滄桑、充滿力道的嗓音加持，瞬間變成一首男子漢的決絕之歌，當唱到歌詞中撕心裂肺的歌詞，「有些事你現在不必問，有些人你永遠不必等」時，伍佰突然對台下說：「他結婚了，她愛別人了，通通慢走不送了！」全場觀眾也為之沸騰。隨後兩人選定合唱的歌曲〈台北孤兒〉，像是讓時間倒轉了20年，這是兩人在簡單生活節首次合體時唱的歌曲。伍佰表示，「簡單生活節20年了，20年前就是我們來這裡唱歌，現在20年後，我們還是很年輕。」雖然下午短暫下了雨，但晚間伍佰登台開唱時又放晴。觀眾心情都很好，聽完伍佰和李宗盛的演唱會，明天週一上班的鬱悶心情，應該會一掃而空才是。