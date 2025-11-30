我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湯普森全場三分球10投6中、攻下23分，是他自2023年以來最佳的末節演出。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠在明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）、後衛厄文（Kyrie Irving）皆缺陣的情況下，靠著新秀弗拉格（Cooper Flagg）拿到生涯新高的35分，刷新聯盟紀錄；以及湯普森（Klay Thompso）末節重現神射手本色、轟下17分，今（30）日於客場以114：110逆轉擊敗洛杉磯快艇，中止近期三連敗。本季僅18歲的狀元郎弗拉格，迎來生涯第20場比賽便打出最爆炸的一役，全場22投13中、攻下35分與8籃板，半場就拿下21分，第二節更以後仰跳投完成15：2反撲高潮，帶領獨行俠短暫握有領先。然而本場最關鍵時刻，屬於另一位老將射手湯普森。面對賽季至今陷入投籃低潮、甚至在日前與莫蘭特（Ja Morant）爆發口角的外界質疑，湯普森在第四節完全找回身手——單節17分、三分球6投4中，其中包含比賽剩下1分51秒的反超關鍵三分，徹底點燃獨行俠進攻。湯普森全場三分球10投6中、攻下23分，是他自2023年以來最佳的末節演出。弗拉格賽後也盛讚這位準名人堂隊友：「Klay在第四節完全活過來了。他沒有離開，他一直都在。他是Klay Thompson。」獨行俠全場靠著對快艇18次失誤轉換成20分，在後段多次互換領先後，湯普森的外線與弗拉格最後1分20秒的6罰全中鎖定勝局。馬歇爾（Naji Marshall）補上18分8籃板，威廉斯（Brandon Williams）也貢獻14分與7助攻。快艇方面，雷納德（Kawhi Leonard）攻下30分8籃板，哈登（James Harden）則繳出29分、11助攻、8籃板的全能表現，柯林斯（John Collins）與祖巴茨（Ivica Zubac）合計拿下40分，但球隊仍吞下四連敗，更慘的是，快艇已在Intuit Dome吞下七連敗，自10月31日擊敗鵜鶘後再未贏球。弗拉格的爆發也讓外界重新看到他的潛力。開季曾被迫打控球的他，在回到前鋒角色後逐漸找回節奏，今天更成為NBA史上最年輕的35分先生（18歲343天）。在主將受傷的艱難時刻，他與湯普森攜手完成一次象徵性的勝利。獨行俠將於週一作客丹佛，快艇則前往邁阿密挑戰熱火。