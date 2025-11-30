我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部合艾近日遭洪水重創，一名老翁因救援時無法帶著兩隻愛犬撤離，當場情緒潰堤、抱著救難人員痛哭，引發大批網友揪心關注。幾天後，奇蹟真的出現，他終於找到心愛的毛孩子，重逢瞬間溫暖全網。根據泰國媒體《One 31》報導，合艾洪災來勢兇猛，救援隊當時將年邁的納榮（Narong）緊急轉移，但湍急水流讓他只能先撤離，兩隻名為米（Mhee）和莫當（Moo Daeng）的愛犬被迫留在家中。影片中，納榮坐在救援船上不斷哭泣，臉上滿是焦急與心痛。他一直回望被洪水吞沒的方向，焦急問著「牠們會不會沒事」。救援人員只能抱住他，勸他先去安全地點，但就算抵達避難中心後，他依然站在門口掉淚，久久無法平復情緒。當地網友紛紛留言替他打氣，希望奇蹟降臨，直到11月27日，他的女兒在TikTok上報喜，表示父親終於找到兩隻狗，牠們竟然平安撐過洪水，已經回到爸爸懷裡。納榮受訪時語帶哽咽地說，洪水期間他整夜睡不著，只能祈求水位下降，好回家找牠們。他透露：「我那時真的絕望，以為再也見不到牠們。我很自責，覺得自己丟下牠們太殘忍。甚至想跳下船去救牠們。牠們陪我一輩子，我也愛牠們。」許多泰國網友看到重逢畫面後再度鼻酸，直呼這是真正的洪水奇蹟。救援人員也分享，這次災情有不少居民堅持「不帶寵物就不撤離」，甚至有人要救難隊「先救動物，自己可以等一下」，反映出緊急時刻，人與寵物的情感牽絆依然深刻。