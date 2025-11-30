我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部合艾洪水肆虐，多處地區水位淹至屋頂。一名臥床老婦無法自行撤離，整整泡在水裡超過兩天，所幸救援隊冒著湍急水流破屋頂進入，終於把她平安救出。根據泰國《泰叻報》報導，世界級水上摩托艇選手奧拉潘．蒂拉帕帕尼奇（Orapan Thiraphatphanich）29日分享救援影片，內容顯示她與團隊在合艾洪水災區執行任務時，接到緊急通知，指有一名行動不便的老婦被困在家中，情況相當危險。老婦的住處位在一條水流湍急的運河另一側，洪水已淹到只剩屋頂露出，屋內積水深不可測，根本無法從門窗接近。救援隊評估後，只能從屋頂切開一個洞口，才順利找到她。畫面中，老奶奶靠著一張床墊勉強漂浮在水面上，顯然已撐到極限。救援人員小心翼翼將她固定、抬出屋頂，再運送至安全地點，過程險象環生。奧拉潘透露，當天他們還救出一隻同樣受困的懷孕橘貓，蜷縮在高處躲避洪水，也被順利帶走。這段救援紀錄在泰國社群引發熱烈討論，許多人感謝救難隊在惡劣環境中盡力守住每一條生命。