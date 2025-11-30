我是廣告 請繼續往下閱讀

香港宏福苑大火死亡人數上升至146名，失聯人數仍破百人，目前陸續發現住戶遺體，不排除罹難者人數更多，現場滿目瘡痍。香港宏福苑大火後是否重建？香港財政司副司長黃偉綸語帶保留，強調現在不好評估，任何可能性都不排除。根據港媒Now新聞台報導，香港宏福苑火災讓多座大樓嚴重受損，根據香港房屋局獨立審查組初步勘察大樓內逾1500間房，確認宏福苑其中六座大樓沒有即時危險。香港房屋署副署長梁洪偉強調，根據暫時評估，所有樓層整體結構沒有即時危險，但是有部分因為大火的關係損壞較嚴重，已經即時聯絡了緊急維修承建商，盡快進行相關加固工程，以便讓警方以及消防單位進入蒐證及其他行動。香港宏福苑火災後，整個大樓社區前途未卜，財政司副司長黃偉綸表示，現階段不會評估是否需要重建。僅稱要先看看每棟樓的情況，任何的可能性都不排除，強調政府都會提供協助，宏志閣相對無直接受過火災波及，因為當時滅火有射水，現在期盼如果水、電可以、安全無問題、電梯狀況也可以，盡快讓居民回去居住。火災後，多個酒店及提供過渡性房屋的機構都開放受影響居民使用，黃偉綸表示，預料需求會繼續增加，暫時已找到超過2000個。過渡性房屋有全面服務，包括社工支援、心理輔導等，亦會放寬限制，批准寵物同住。他提到，如果民眾入住這些過渡性房屋，就不用很擔心數星期後要再搬，將視民眾需要一直提供且不收費用。