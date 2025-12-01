我是廣告 請繼續往下閱讀

美股感恩節休市一天後，在週五（28日）「黑色星期五」這一天恢復交易，交易時間比平日提早在美東凌晨1點收盤，交投也比平日清淡，美股四大指數全數走高，而台北股市12月第一個交易日開盤上漲47.68點、來到27674.16點，隨後走低翻黑。大盤開高之際，中小型股逆勢走低，櫃買指數開盤下跌0.08點、來到262.2點，但在買盤挹注下，隨後翻紅走高。今日開盤量大強勢個股：華電網、南亞、系統電、欣興、波若威；開盤量大弱勢個股：中華化、方土昶、定穎投控、今國光、台燿。權值股今日走勢分歧，權王台積電開盤上漲5元、來到1445元；鴻海開盤下跌1元、來到224.5元；台達電開盤上漲3元、來到935元。產業消息，根據天風國際證券分析師郭明錤在社群平台X上發文透露，英特爾（Intel）最快有望在2027年交付蘋果的低端M系列晶片，繼多年失去蘋果Mac處理器訂單後，公司有望重新獲得晶片供應合約。郭明錤發文後，英特爾股價在盤中迅速上揚，最終以約10.2%的漲幅收盤，不僅抹平11月跌幅，還創下自10月29日以來的新收盤高點。美股四大指數上週五全數走高，道瓊指數上漲289.30點或0.61%，收47716.42點，那斯達克指數上漲151.00點或0.65%，收23365.69點，標普500指數上漲36.48點或0.54%，收6849.09點，費半指數上漲125.69點或1.82%，收7025.15點。科技五大巨頭全數走高，Meta上漲2.26%，蘋果上漲0.47%，Alphabet上漲0.07%，微軟上漲1.34%，亞馬遜上漲1.77%。半導體股多數走高，英特爾狂漲10.3%，Analog上漲2.88%，美光漲2.7%，安謀攀升2.22%，輝達逆勢收黑下跌1.81%。台股ADR普遍走高，台積電ADR上漲0.53%，日月光ADR上漲3.82%，聯電ADR上漲1.77%，中華電信ADR下跌0.24%。