泰國合艾洪水消退後，當地市場迅速恢復人潮。許多商家擺出被水淹過的商品，以七到八折以上的超低價格清倉，吸引受災居民與外地遊客的搶購熱潮。根據泰國媒體《The Standard》報導，南部宋卡府合艾市近日水勢漸退，合艾廣場與金永市場在29日重新熱鬧起來。商家陸續將被洪水浸泡、沾滿泥沙的物品搬出，有些已經清洗整理，有些仍留著洪水痕跡，全部以清倉方式低價販售。攤位上可見家用品、床組、日常衣物等各式商品，不少店家直接祭出七折、八折的回本價促銷，有些甚至賣到比成本更便宜，只為換取些許收入。業者坦言，洪水造成財務與心理都受到巨大衝擊，但生活還是得繼續。他們希望藉由清倉，把還堪用的商品以實惠的價格提供給有需要的人，同時多少挽回一些損失，好渡過難關。不少居民趁機採買急需的日用品，替換在洪水中被毀壞的家具與衣物。也有鄰省民眾看到清倉訊息後特地前往合艾，以實際行動支持在地攤商，盼讓災後的市集重新恢復生氣。