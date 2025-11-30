我是廣告 請繼續往下閱讀

▲伍佰（右）今（30）日晚間在簡單生活節和李宗盛（左）一起開唱，粉絲都聽得很開心。（圖／簡單生活節提供）





搖滾教父伍佰今（29）日晚間在2025簡單生活節壓軸開唱，期間還有李宗盛世紀合體，最後還和台下歌迷上演一場超搞笑的「加班攻防戰」。在壓軸神曲〈墓仔埔也敢去〉將氣氛推向最高潮後，又唱了2首安可曲，沒想到全場歌迷依舊捨不得離去，伍佰哀怨說：「我已經下班了啦。」粉絲不甘心地喊：「上班！上班！」因此成功逼出伍佰二度安可，讓他忍不住在台上崩潰大喊：「我已經唱了快1小時了耶！」原本在唱完〈墓仔埔也敢去〉後演出已結束，但台下粉絲熱情絲毫不減，震耳欲聾的安可聲讓伍佰首度重返舞台，帥氣送上〈純白的起點〉與熱血神曲〈衝衝衝〉。本來以為唱完這兩首就真的要下班，但台下歌迷感覺才剛暖場，越晚越嗨，集體狂吼著：「加班！加班！加班！」強大的執念竟然真的創造奇蹟。伍佰拗不過粉絲，二度衝回台上，拿著麥克風假裝崩潰地對台下笑喊：「我已經下班！下班！現在沒有捷運了啦。」粉絲也很有默契地再喊：「加班！加班！」伍佰的回應也很有押韻：「明天要上班！要吃早餐！」雖然伍佰嘴上說怕大家沒有捷運，但才晚間10點，台北捷運可是營運到凌晨，寵粉無極限的伍佰最終還是加班了。他不敵台下的熱情攻勢，加碼獻唱一曲。當熟悉的旋律響起，華山的夜晚瞬間變成萬人大合唱的KTV。突如其來的超時福利，讓堅持到最後一刻的歌迷感動不已，紛紛表示，「幸好剛剛沒走」、「今晚真的賺翻了」、「我是不是跟你說再等一下」、「伍佰老師嘴硬心軟太可愛」，伍佰唱完最後一首也對大家喊話：「這真的是最後一首了，我下班了。」全場都笑了，這才甘心地慢慢散場。