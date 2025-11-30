我是廣告 請繼續往下閱讀

越南同奈省一名女子因長期與家人積怨，竟購買氰化物向丈夫與兩名親屬孩童下毒，造成三死一重傷。法院指出，這名女子的犯罪手法周密、動機扭曲，完全無法改造，最終判處死刑。根據越南《年輕人報》報導，同奈省人民法院在27日審理39歲阮氏紅碧（Nguyen Thi Hong Bich）連續下毒案時，認定她犯案前已有詳細計畫，犯行殘忍，對象甚至包含至親家人，社會危害極大，宣判死刑。警方調查指出，紅碧與40歲丈夫阮泰清世（Nguyen Thoai Thanh The）以及兩名孩子、父親和哥哥一家同住，平時以販售熟食維生。2022年間，丈夫因債務問題陷入困境，她上網購買氰化物。她最初聲稱是為了輕生準備，但毒藥最後被藏在屋內浴室。家庭關係隨後愈發緊張，她對家人怨恨加深，萌生下毒報復的念頭。判決書顯示，她先將丈夫每日服用的膠囊藥倒空並灌入氰化物，丈夫服下後中毒死亡。隨後，她又在家中的飲水加入毒物，使兩名分別為8歲與13歲的親戚孩童中毒身亡。2024年六月，她再度以同樣方式企圖毒害19歲侄子，幸好侄子在發作後被緊急送醫，搶回一命。警方依其供述，在一處墓園查獲她藏匿的784克氰化鉀。紅碧在審理期間承認犯案，並聲稱行兇當下已失控，感到懊悔，但法院認為她的行為沒有減刑的理由。法官指出，受害者包含兒童與至親直系家人，她反覆下毒，目的明確、手法冷血，完全看不到改過可能，因此須將她「永久從社會剔除」。法院最終以殺人罪判處死刑，另以非法持有劇毒物質罪判15年，依法合併後仍維持死刑判決。