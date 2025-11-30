我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓防洪工程爆出「近1200億披索」弊案，引發民怨持續升高。馬尼拉再度出現大規模反腐示威，群眾怒吼要求總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下台，並追究所有涉案官員與政要責任。菲律賓首都馬尼拉在11月30日再現反腐抗議潮，這是繼9月21日之後，再度吸引大批民眾走上街頭，示威者聚集在桑托斯大道及黎刹公園，高喊口號，要求政府徹查防洪工程貪污醜聞。雖然參與人數不到10000人，但陣容多元，包括天主教神職人員、工會團體、學生與民間組織。許多人舉著「把貪污者關進牢裡」的標語，甚至抬出巨大雙頭鱷魚模型，分別象徵小馬可仕與副總統莎拉象徵腐敗體系，引發現場討論。警方在示威路線前設置鐵絲網路障，阻止隊伍往總統府方向前進，雙方氣氛緊繃。示威者怒喊「警方是貪腐者的保護傘」，防暴警察則敲擊盾牌示警。不過整體活動仍保持和平，未出現重大衝突。菲律賓當局派出超過17000名警力維持現場秩序，遠高於示威人數。相比之下，9月的抗議曾因部分蒙面者與警方衝突，導致超過200人被捕。反貪腐示威也蔓延至其他城市，在距離馬尼拉約250公里的碧瑤市，各年齡層民眾—從學生、教會團體、工人，到商家與司機也上街要求嚴懲所有貪腐官員。菲律賓政府日前宣布逮捕首批涉案人士，包括8名公共工程及公路部官員，並承諾「大魚很快會落網」。但菲國教會理事會代表托克羅受訪時表示，這樣的動作仍不足以平息民怨。他在示威現場批評：「這麼大的貪腐案，高層不可能不知情，他們也要負責。」總統府發言人卡斯特羅呼籲民眾耐心等待，強調案件必須依程序調查，她表示：「處理這種規模的案子不可能一步到位，需要時間釐清。」近幾個月來，菲律賓爆出超過1000件防洪工程不達標，甚至出現「幽靈工程」，導致國家在2年內損失近1200億披索。加上近期多場強颱侵襲，多地嚴重淹水，民怨因此越燒越烈，反腐示威浪潮席捲全國。