我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾挑戰八千公尺高峰的台灣登山家呂忠翰，以「理解世界的樣貌就是探險」為題分享經歷。（圖／記者朱永強攝）

▲長年在岳明國小推動山野與海洋教育的校長黃建榮，則從教育現場談冒險的重要性。（圖／記者朱永強攝）

▲程鯤多次以自身經驗提醒，撤退同樣需要勇氣。（圖／記者朱永強攝）

橘子新人猿冒險年會11月27日在台北盛大舉行，作為全台首個以「冒險精神」為核心概念的青年交流盛會，今年以主題《冒險 A.P.E.》亮相，從 Adventure（冒險）、Possibility（可能性）、Evolution（進化）三大面向，重新定義新世代在不確定年代中展現行動力的方式。主辦單位強調，冒險不僅是登山、航海或極限運動，而是一種面對未知的態度，也是一種能在日常生活中被不斷練習的能力。本屆年會邀請多位跨界實踐者分享，其中包括登山家呂忠翰、推動海洋與戶外教育的岳明國小校長黃建榮、以及長年深耕台灣冒險產業的歐都納董事長程鯤，他們從不同視角探討冒險的價值、恐懼的處理方式、以及如何在變動世界中以行動累積能量。曾挑戰八千公尺高峰的台灣登山家呂忠翰，以「理解世界的樣貌就是探險」為題分享經歷。他指出，冒險不是盲目挑戰，而是保持謙卑、做好準備再踏上未知旅程。他回憶自己從1996年首次登玉山開始，就以身體感受土地，這也影響他後來挑戰無氧攀登的方式。呂忠翰強調：「我們不能馬上變成入圍金冰斧，但可以慢慢理解世界。理解，是探險的基因。」他期許台灣在下一個十年，能出現第一個入圍國際登山界最高榮譽「金冰斧獎」的選手。他也分享海拔8200公尺、瓶頸冰壁、日出照亮絕壁的景象，「讓這裡留下台灣人的足跡」。並特別感謝同行者與支持者對其冒險旅程的協助。長年在岳明國小推動山野與海洋教育的校長黃建榮，則從教育現場談冒險的重要性。他帶領孩子翻越高山、進行多日探險，強調這些經驗無法在教室中獲得。「怎麼去培養勇氣？這是在教室裡面很難培養的。所以要帶他們走向戶外。」黃建榮表示，孩子在克服地形、水流與環境挑戰的過程中，會找到屬於自己的道路，「那就是人生」。他更以全校參與航海計畫為例，透過與國海院合作並建立海象APP，讓孩子學習風險評估，真正看見世界。「不冒險才是人生最大的風險，冒險讓我感受到繼續活著。」他說，每一次冒險都是下一次冒險的準備。今年64歲、從4歲就由父母帶著登山野營的程鯤董事長，分享自己半世紀以來的冒險人生。他強調，冒險產業不能只靠熱情，而需要完整的專業制度、風險管理與安全教育。程鯤多次以自身經驗提醒，撤退同樣需要勇氣。他提到自家登山隊在登布羅德峰（Broad Peak）時，曾在海拔7900公尺因錯過最佳登頂時機而選擇放棄，「做好風險管理非常重要，最好準備才能安心出發。」他坦言，恐懼從未消失：「真正的冒險不是無所畏懼，而是直到任務達成之前，都帶著恐懼一步步往上走。」這也是他多年來堅持訓練、甚至在晚上11點模擬時差的原因。他回憶曾在遠征中遇到隊員受困、當地直升機公司因匯款流程需等待才能出勤，「還好事前準備周全，最終才成功啟動國際救援。」他也透露未來將提前退休，傳承給下一代冒險者。三位講者從不同角度不斷強調：冒險不是「敢衝」而已，而是準備、勇氣、判斷與理解的累積。主辦單位表示，希望透過這場年會，讓更多青年看見「冒險」不只是遠方的高山或大海，也可以存在於每日的選擇中。「真正的冒險，是選擇踏出舒適圈的那一刻。」橘子新人猿也將持續打造跨界交流平台，協助新世代在變動世界中找到屬於自己的行動動能。