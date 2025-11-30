我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞連日豪雨引發洪患，全國已有9個州、32個縣淹水成災。截至30日清晨，全國撤離人數已增至2萬6767人，其中雪蘭莪與彭亨災情仍在持續升高。大馬國家災難管理機構指出，截至今日早上6時，全國共有2萬6767人被迫撤離，分屬8244戶家庭，當局已在各地設置236處臨時疏散中心安置民眾。登嘉樓災情最為嚴峻，7個縣的災民合計高達7766人，是全國受影響人數最多的地區。雪蘭莪災情同樣加劇，災民增加至3601人，主要集中在瓜拉雪蘭莪、雪邦、沙白安南、瓜拉冷岳與巴生等地。目前彭亨已有1334人撤離，部分地區水位仍未下降。其餘州屬則呈現持平或略減趨勢。目前當地已有2人因洪水喪命，相關部門呼籲民眾務必遵從疏散指示，避免涉水通行或前往高風險區域。馬來西亞氣象單位提醒，未來幾日仍有強降雨可能，若雨勢再度集中，低窪地區恐面臨第二波洪患，民眾應隨時留意最新預報。