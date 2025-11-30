我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當地居民與志工投入清掃街道與家園，力拚在七天內恢復城市面貌。（圖／翻攝自Bangkok Post）

泰國宋卡府合艾在經歷嚴重洪水後，宣布自週六起啟動「城市大掃除（Big Cleaning Day）」行動，目標在七天內清除淤泥與大量垃圾，恢復市區道路、公共設施與民宅環境。根據泰國媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，宋卡府府尹拉塔薩（Rattasart Chidchu）表示，合艾區約有40萬名居民受到洪水衝擊，災後留下大量淤泥、廢棄物與受損基礎設施。地方政府已號召民眾共同參與「Big Cleaning Day」，並要求住戶將占道車輛移開，以利重機具進場清理。宋卡府已調派大批機具投入清掃，包括100輛六輪卡車、100輛十輪卡車、100台挖土機、100台裝載機，以及10輛垃圾車。另準備超過1000萬個垃圾袋與30萬套清掃工具，供居民與志工使用。行動將動員超過1000名人力，組成由地方政府、志工組織、軍方與社區團隊組成的清掃隊伍。鄰近縣區也已待命，必要時會投入更多人力，加強前期的24小時輪班清理作業。清掃行動將採「村里為單位」的方式協調，由市議員監督各區工作，社區領袖負責現場調度，確保每一戶都能及時獲得支援。警方也接獲指示，加強在災後社區巡邏，避免居民財物在清理期間遭到偷竊。泰國污染控制局（PCD）已加速處理淹水後的垃圾、廢水與髒污，局長蘇林（Surin Worakitthamrong）指出，副總理兼自然資源與環境部長蘇恰（Suchart Chomklin）已下令各機構提供全面支援，包括準備生物酵素、規劃廢棄物接收點，並評估公共廢水與廢棄物處理設施的損壞程度。泰國污染控制局將與地方政府合作開設更多臨時垃圾收集站，並與民間企業協作分類與回收，以加速清運。同時，環境監測小組也會持續檢測空氣與水質，盡快恢復當地生活環境。