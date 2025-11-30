我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）為南部嚴重洪水災情深感憂心，決定捐出1億泰銖給合艾醫院（Hatyai Hospital），作為災後重建與補充受損醫療設備的經費。皇家辦公室也向總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）發信，向罹難者家屬致意，並表示所有受災民眾皆已納入皇室照護。阿努廷在臉書公開皇家辦公室904處的信件。信件由泰王私人秘書沙提蓬（Satitpong Sukvimol）署名，除了傳達哀悼，也向奮力投入救援的醫護人員致上鼓勵，肯定合艾醫院與宋卡王子大學附設醫院團隊在災情最危急時刻仍堅守崗位。泰國南部近期因暴雨引發洪水，合艾市區、醫院、住宅區與主要道路均受到不同程度損害，救援單位與志工已連日投入搶修與撤離工作。合艾醫院院長威洛（Wiroj Yommuang）預計將覲見泰王，代表醫院接受這筆捐款，用於修復院區與更換被洪水破壞的醫療器材。此外，泰王也額外提供無人機給泰國陸軍、海軍、空軍與皇家警察，作為救災與運補用途，包括搜尋失聯民眾、緊急配送糧食與運送物資，希望能讓南部的救災行動更加迅速有效。官方表示，環境與防災單位仍持續在宋卡府多個受災區進行空氣與水質檢測，並與地方合作設置臨時廢棄物集中點，加快災後復原速度。